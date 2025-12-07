Alexey Pajitnov, el creador del Tetris, recibe el primer premio OXO Legends que entrega el Museo del Videojuego.

OXO Museo del Videojuego Málaga ha celebrado la primera edición de OXO Legends, cuyo primer galardonado ha sido Alexey Pajitnov, creador del mítico Tetris. El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha subrayado en esta gala el éxito de este museo, que se ha consolidado como "una marca muy destacada" dentro de la amplia oferta cultural y turística de la Costa del Sol desde que abrió sus puertas en enero del año 2023.

"Nos propusimos convertirnos en el primer destino 'gamer' de Europa, con una oferta de calidad y atractiva para todos los públicos", ha recordado el presidente en una nota, quien ha señalado que este centro "ha hecho las delicias de los aficionados más exigentes y de las familias que se han acercado a disfrutar en este espacio".

Salado ha apuntado que esta primera edición de OXO Legends es la confirmación de que el proyecto sigue creciendo: "Estamos sinceramente emocionados de que el primer galardonado sea Alexey Pajitnov, el creador del mítico Tetris, que tantas horas de diversión y entretenimiento ha brindado en todo el mundo", ha manifestado, y ha añadido que en la industria del videojuego hubo sin duda un antes y un después de la creación de Tetris, un juego divertido, accesible para todo tipo de jugadores, con un diseño visualmente sencillo, un impacto mundial y una influencia que traspasa barreras y llega a nuestros días. "Además, demostró que los videojuegos podían ser algo más que entretenimiento", ha indicado.

En el acto ha estado presente también Henk Rogers, presidente de The Tetris Company, que ha presentado en exclusiva su libro 'The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love'. El presidente de la Diputación ha afirmado que OXO Museo del Videojuego era la pieza que faltaba para completar la oferta cultural, tecnológica, turística y de ocio en la provincia, y ha señalado que en estos tres años ha llamado la atención de las mejores casas de videojuegos del mundo, que han participado en distintas iniciativas. "Por eso se ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente nacional e internacional en este sector, que contribuye a la creación de empleo cualificado y se encuentra en plena expansión", ha asegurado.

Tal ha sido el éxito de este proyecto que ha dado el salto a Madrid, con la apertura de un museo en el corazón de la capital de España. Por último, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol ha destacado el trabajo de Kaiju Group para desarrollar una iniciativa de colaboración público privada que ha resultado "muy exitosa".