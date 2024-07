El terral vuelve con fuerza a Málaga y dejará temperaturas extremas

El terral vuelve con más fuerza esta semana para convertirse en el primer aviso de que el verano ya ha llegado. Con la llegada de este viento cálido a partir de mañana miércoles, algunos municipios de la provincia podrán alcanzar los 40 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de mañana y hasta el viernes, se espera un incremento importante de las temperaturas en la provincia de Málaga debido a la influencia del terral.

Miércoles (10 de julio): Las temperaturas en Málaga capital alcanzarán máximas de 34°C, con mínimas en torno a los 23°C. En municipios del interior como Coín y Antequera, las temperaturas máximas se situarán alrededor de los 36°C.

Jueves (11 de julio): Se prevé que las temperaturas sigan subiendo. En Málaga capital las máximas pueden alcanzar los 36°C, mientras que en zonas del interior como el Valle del Guadalhorce y Ronda los termómetros pueden llegar hasta los 38°C.

Viernes (12 de julio): Este será el día más caluroso de la semana. Las temperaturas en Málaga capital podrán alcanzar los 38°C y en áreas del interior como el Valle del Guadalhorce, Coín y Antequera se esperan máximas que podrían superar los 40°C​.

Zonas más afectadas

En el Valle del Guadalhorce se espera que las temperaturas sean particularmente altas, superando los 40°C el viernes. Coín también experimentará un calor sofocante, con temperaturas que rondarán los 40°C. Antequera no se quedará atrás, con previsiones que indican que los termómetros podrían marcar entre 38°C y 40°C. Por su parte, en Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, las máximas oscilarán entre 36°C y 38°C, haciendo que los días de terral sean especialmente calurosos en estas localidades.

El terral

El terral en Málaga es un viento cálido y seco que sopla desde el interior hacia la costa. Este fenómeno meteorológico se produce principalmente en verano, aunque puede ocurrir en otras estaciones del año. El terral es un viento de componente norte o noroeste, que se origina en el interior de la provincia de Málaga y desciende hacia el litoral. Al bajar desde las montañas, el aire se calienta por compresión adiabática, lo que provoca un aumento notable de la temperatura en la costa.

Las características principales del terral incluyen temperaturas elevadas, ya que este fenómeno meteorológico puede hacer que las temperaturas en Málaga y otras áreas costeras cercanas suban rápidamente, a veces superando los 40 grados; aire seco, porque la humedad relativa del aire desciende significativamente, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más sofocante; y suele durar entre unas pocas horas y varios días.

El terral es un fenómeno típico del clima mediterráneo de la región y, aunque puede ser incómodo para los residentes y visitantes debido al calor extremo, también forma parte del carácter climático de Málaga.

Cuidados y precauciones

Los expertos recomiendan estar bien hidratado bebiendo mucha agua, incluso si no sientes sed. Es mejor evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, ya que pueden deshidratarte aún más. Viste ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, para mantenerte fresco. Intenta permanecer en lugares frescos y ventilados. Si no tienes aire acondicionado, busca refugio en lugares públicos que sí lo tengan. Limita tus actividades al aire libre a las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas. No olvides aplicar protector solar, usar un sombrero y gafas de sol si tienes que salir. Además, es importante estar atento a los más vulnerables, como niños, personas mayores y mascotas, asegurándote de que también estén protegidos del calor extremo.