Detenido en Ronda (Málaga) por tenencia de pornografía infantil tras una alerta americana

Un joven de 23 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Ronda (Málaga) por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia de pornografía infantil a través de internet después de una denuncia formulada por una entidad de Estados Unidos.

La operación se inició al canalizar una denuncia del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que situaba en territorio español a un internauta que almacenaba vídeos de abuso infantil, ha informado este sábado la Policía en un comunicado.

La información provenía de los acuerdos existentes entre la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en España, que ha actuado de enlace para facilitar la denuncia formulada por el NCMEC.

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que analizaron las informaciones para seguir el rastro del sospechoso.

Con el avance de las averiguaciones, se ubicó en la provincia de Málaga la dirección IP a través de la que se accedió al sistema en el que el investigado almacenaba el supuesto contenido pedófilo.

El supuesto autor de los hechos tendría en su posesión siete vídeos en los que podía observarse, de manera explícita, a menores de edad realizando prácticas de índole sexual.

En este punto de las pesquisas se solicitó la colaboración de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Ronda para localizar y detener al sospechoso, que resultó ser un vecino de la localidad.

Los agentes llevaron a cabo un registro en el domicilio del arrestado en el que intervinieron un teléfono móvil y dos ordenadores portátiles para su volcado y análisis.

A raíz de este caso, la Policía Nacional ha recordado a los usuarios de cualquier red social la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

Ha añadido que el contenido ilegal se puede denunciar ante la Policía Nacional a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.