El tiempo en Andalucía este sábado 22 de noviembre

Andalucía tendrá este sábado cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, y temperaturas sin cambios en general.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá heladas débiles en el interior oriental, localmente moderadas en las sierras.

Los vientos soplarán de flojos a moderados, de levante en el litoral mediterráneo y de componente norte en el resto.