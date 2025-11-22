Acceso

El tiempo en Andalucía este sábado 22 de noviembre

Temperaturas sin cambios, en general

SEVILLA, 12/07/2025.- Un barco por el río Guadalquivir, este sábado en Sevilla. Los cielos estarán este sábado poco nubosos o despejados en Andalucía, donde las temperaturas descenderán ligeramente o permanecerán igual, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/David Arjona
Andalucía tendrá este sábado cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, y temperaturas sin cambios en general.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá heladas débiles en el interior oriental, localmente moderadas en las sierras.

Los vientos soplarán de flojos a moderados, de levante en el litoral mediterráneo y de componente norte en el resto.

