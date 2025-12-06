Este pueblo de Málaga celebra uno de los festivales de piano más prestigiosos del mundo

El municipio malagueño de Campillos suena a piano este puente con su XIX Concurso Internacional, en el que participan 75 pianistas de 28 países, que competirán hasta el próximo lunes por el primer premio de un certamen que se ha convertido en un referente en el panorama musical.

La primera fase del concurso, que finaliza este sábado, dará paso a la semifinal, el domingo, y a la final, que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre en la iglesia de Santa María del Reposo, como es costumbre.

El evento, dirigido a pianistas profesionales y organizado por el Ayuntamiento de Campillos con el patrocinio de la Diputación y firmas como Kawai o Royal Pianos, repartirá 11.500 euros en premios, de los que 6.000 euros serán para el pianista ganador, 3.000 para el segundo clasificado y 1.500 para el tercero.

Además del incentivo económico, otro de los atractivos es que el primer premio incluye un programa de conciertos para el ganador y la presencia de la Orquesta Sinfónica de Málaga para acompañar a los finalistas.

El presidente del jurado y director artístico del concurso, el profesor de música y concertista camillero Juan Lago, destaca a EFE que el hecho de que una orquesta de esas características arrope a los premiados "es un plus" y sitúa al certamen "en un lugar preferente respecto a otros concursos de piano internacionales”.

Un historial de pianistas reconocidos

Entre los participantes seleccionados, de entre más de un centenar de aspirantes, hay pianistas de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Japón, Corea, China, Polonia, Rusia o España.

Este año también habrá un Premio Especial al Mejor Pianista Español, un galardón dotado con 500 euros y un diploma, con el que se busca “incentivar la participación de pianistas nacionales”, precisa Lago.

Además, como ya es tradición en este concurso, la Orquesta Sinfónica de Málaga y el público asistente otorgarán sendos galardones especiales a sus finalistas favoritos, dotados cada uno de ellos con 250 euros.

A lo largo de sus diecinueve ediciones, el Concurso Internacional de Piano de Campillos ha acogido a artistas de enorme talento, muchos de los cuales han sido reconocidos en prestigiosos certámenes musicales como los de Santander, Moscú, Varsovia o Bruselas, recuerda Lago.

Tal es el caso de Philipp Lynov, pianista ruso que quedó segundo en Campillos y que ha sido finalista en el Internacional de Piano Van Cliburn (EEUU) y participante en el Frédéric Chopin de Varsovia (Polonia), uno de los concursos de piano más antiguos y prestigiosos del mundo.

Se trata de certámenes que son “la gran liga del piano y en los que solo estar seleccionado es un logro”, precisa Juan Lago.

La selección de los pianistas, realizada por el propio Lago junto al catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música de Málaga, Antonio Ortiz, la pianista y profesora del José Iturbi, Belén Navarro, ha valorado fundamentalmente la cuestión artística.

Lo más importante es que “el pianista te capture y te olvides de que estás ahí sentado ya que la técnica se da por sentado que la tienen”, añade Lago.

Profesor en el conservatorio José Iturbi de Valencia y en la Escuela Superior Musical Arts de Madrid, Lago siente pasión por la música desde que era un niño y se dedica profesionalmente a ella desde hace más de veinte años. A día de hoy compagina su labor docente con actuaciones y conciertos de piano y tareas de asesoramiento en eventos musicales.