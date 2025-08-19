Las Junta afirma que el verdadero pacto contra incendios son unos PGE con financiación suficiente

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha sostenido este martes que "el mayor pacto" que puede ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "contra los incendios" forestales es "aprobar unos Presupuestos Generales" del Estado (PGE) que "doten en condiciones" los "medios necesarios" para combatir los fuegos.

Así se ha pronunciado la consejera portavoz de la Junta en una atención a medios durante una visita a la Feria de Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de pacto de Estado contra los incendios forestales que ha lanzado el presidente del Gobierno.

Al respecto de esta cuestión, Carolina España ha señalado que "es muy fácil llegar una semana tarde a los incendios, no adoptar medidas, y adoptarlas tarde, como desplegar el Ejército además de la UME --Unidad Militar de Emergencias--, y ahora hablar de un pacto de Estado".

"Sinceramente, yo creo que es una medida oportunista, populista", y que Pedro Sánchez "tiene ya muy poca credibilidad", ha añadido la consejera portavoz, que ha considerado "papel mojado" la propuesta de pacto de Estado, y ha defendido que "lo que tiene que hacer" el presidente del Gobierno es "adoptar las medidas cuando hay que adoptarlas, salir del descanso cuando hay que hacerlo, y aprobar los Presupuestos" estatales, que se han prorrogado en dos ejercicios consecutivos desde el año 2023.

Al hilo, la consejera andaluza de Hacienda ha dicho que le "gustaría saber cómo está afectando" el que no haya nuevos PGE para este año "a los medios aéreos y al resto de medios para luchar contra los incendios", y en esa línea ha aventurado que "seguramente si hubiera habido Presupuestos Generales del Estado" nuevos en este ejercicio, "habría más medios para apagar los incendios".

"NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE GOBIERNE"

En esa línea, Carolina España ha sostenido que "este verano ha puesto de manifiesto que tenemos un problema en España, que necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y que le ponga soluciones a los problemas".

"No basta con ocupar la Moncloa", sino que "hay que ejercer el poder", porque "los problemas no se resuelven solos", y "hay que poner los medios, hay que llegar a tiempo y no una semana tarde, y hay que coordinarse con las comunidades autónomas, porque se empieza no teniendo Presupuestos Generales del Estado cada año, y se termina arrastrando al país al caos, como estamos viendo con los incendios", pero también "lo hemos visto hace poco con los trenes, con los aeropuertos, o con ese reparto de inmigrantes sin criterio objetivo" que ha impulsado el Gobierno, según ha abundado la portavoz de la Junta.

La consejera ha incidido en demandar "un presidente del Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y que no busque culpables", sino "soluciones, y que llegue a tiempo las medidas, no como en este caso", cuando han llegado "con más de una semana de retraso", según ha subrayado Carolina España, quien también ha aseverado que "los incendios no se apagan con declaraciones incendiarias en las redes sociales".

Ha agregado que desde la Junta no le piden al presidente del Gobierno "que acabe con el cambio climático", que "ojalá pudiera ser" --ha apostillado--, sino que "le estamos pidiendo que ponga a disposición todos los medios necesarios para luchar contra los incendios".

En esa línea, la consejera ha puesto de relieve que "las medidas que se están tomando ahora" por parte del Gobierno "son las que pidió" el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "hace una semana", cuando "ya le pidió" al Ejecutivo "que desplegara a los militares del Ejército, además de la UME", ha subrayado la portavoz de la Junta para agregar a continuación que "no se trata de prometer y prometer medios", sino que "hay que ponerlos a disposición, y habría que haberlo hecho, desde luego, hace bastante tiempo".

"APUESTA" DEL GOBIERNO ANDALUZ POR LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Finalmente, Carolina España ha reivindicado la "apuesta" que, "como nunca", está haciendo el Gobierno andaluz "por la prevención de incendios y por la extinción, con un presupuesto que está en máximos históricos de 257 millones de euros, de los cuales más de la mitad van para prevención", según ha subrayado la consejera, que en ese punto ha puesto de relieve que la Junta dedica "más recursos a prevención que a extinción"; en concreto, "146 millones de euros a la prevención de incendios y 111 a la extinción", según ha precisado, al tiempo que ha valorado que Andalucía cuenta con "4.700 bomberos forestales".

La portavoz ha concluido poniendo de relieve también que hay miembros del Infoca que están "desplegados en otras comunidades autónomas", lo que le ha llevado a "agradecer la solidaridad al conjunto de miembros" del dispositivo andaluz de lucha contra los incendios forestales, y dar "las gracias a los voluntarios, a los bomberos y agentes forestales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque se están, una vez más, jugando la vida en la lucha contra los incendios", según ha subrayado Carolina España para finalizar.