Muere un hombre en un accidente en Alhaurín de la Torre, Málaga

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga), según informa el 1-1-2.

El suceso ha tenido lugar en la calle Campanario de Retamar sobre las 17.45 horas, cuando el Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos.

La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre, del que no ha trascendido edad, como consecuencia del accidente.