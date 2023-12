Montero afirma que la Junta recibirá en 2024 el triple de lo que ella reclamaba en 2015

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha respondido este viernes a los reproches que le hace la Junta de Andalucía y el Partido Popular de Andalucía acerca de su incoherencia en las reclamaciones sobre financiación autonómica para sostener que "el Gobierno andaluz debería ser menos indolente y actualizar sus datos".

En una atención a los medios de comunicación en Sevilla antes de presidir el acto por el XLV aniversario de la Constitución Española y la entrega de los XIX premios Plaza de España, Montero ha planteado que "esta semana nuevamente se vuelve a hablar de los 4.000 millones de euros del año 2015", para seguidamente esgrimir la cifra de que "en el año 2024 respecto a 2015 va a contar la Junta de Andalucía con 12.000 millones de euros más y piden 4.000".

"Eso ya se ha superado con creces", ha proseguido argumentando, para comparar los 12.500 millones adicionales en 2024 sobre los 4.000 que se reclamaban en 2015 y colegir que son "tres veces más". "Sigo escuchando el mismo titular que ni se actualiza porque van a la confrontación, porque van a intentar permanentemente poner piedras en el camino", se ha lamentado la vicepresidenta y ministra, para apuntar que Andalucía contará en 2024 con un incremento de casi un 8% en las entregas a cuenta para su financiación en comparación con 2023.

"Una cantidad muy importante", ha apuntado Montero, quien ha instado al Gobierno andaluz y al Partido Popular a ser conscientes de que esos 4.000 millones que se pedían en 2015 "ya han sido superados", para advertir entonces de que "están pidiendo menos dinero del que tienen".

La vicepresidenta y ministra ha comparado los gobiernos de Pedro Sánchez con los de Mariano Rajoy en cuanto a su repercusión presupuestaria en Andalucía para sostener que "Andalucía ha recibido anualmente 6.000 millones de euros más de los que recibía como promedio con el señor Rajoy". "Y hablan de 4.000 millones, me quedo atónita", ha colegido Montero de la comparativa, quien ha reprochado al Partido Popular que "no tiene proyectos para esta tierra, no plantea nada nuevo para Andalucía".

"El Partido Popular practica exclusivamente políticas de confrontación", ha continuado argumentando, para aludir entonces al comportamiento de la Junta de Andalucía en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el lunes en Madrid, y recordar que Andalucía votó en contra del objetivo de déficit que le asignó el Gobierno, el -0,1% para 2024.

Comportamiento que ha contrastado con la cifra de déficit presupuestario que ha previsto la Junta de Andalucía en su Presupuesto para 2024, que es ese -0,1% y preguntarse si "usted ha puesto un -0,1 y lo que le da el Gobierno de España es un -0,1, ¿cómo vota usted en contra de sus propios presupuestos?", antes de asegurar que "de lo que se trata es de confrontar, da igual la incoherencia" y ha considerado que "algunas veces están al ras de hacer el ridículo".

"Yo lo vi claramente en la reunión", ha seguido afirmando Montero sobre la actitud de la Junta de Andalucía con sus reclamaciones en financiación, convencida de que "están dispuestos antes a defender los intereses de su partido que a defender los intereses de esta tierra y lo harán con cualquier cantidad que se ponga porque siempre será poco".

EN ENERO LAS REUNIONES SOBRE CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Montero ha explicado que "en enero empezaremos las reuniones" para abordar bilateralmente con cada Comunidad Autónoma la condonación de la deuda, que ha ofrecido el Gobierno a todas las comunidades raíz de la negociación con los partidos catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Espero que la Junta de Andalucía acuda en actitud constructiva", ha indicado al respecto, mientras ha defendido la decisión del Gobierno de "hacernos cargo de las deudas que generaron el Partido Popular a las comunidades autónomas", para evocar aquí su pasado como consejera de Salud y de Hacienda en el Gobierno andaluz y apuntar que "la asfixia que el Partido Popular provocó a Andalucía llegó a ser insoportable".

Mientras ha defendido que "a pesar de eso, fuimos capaces de garantizar los servicios públicos a los ciudadanos", Montero ha señalado que en la actualidad en Andalucía, "con más dinero que nunca", "escucho más quejas que nunca de cómo funciona la sanidad pública, de cómo funciona la educación o cómo funciona el Estado de bienestar", para reclamar entonces a la Junta de Andalucía "que se pongan a la tarea y dejen de protestar por todo".

"FONDO TRANSITORIO IMPLICA QUE MODELO DE FINANCIACIÓN NO TIENE SENTIDO"

Preguntada por la demanda de Andalucía de establecer un fondo transitorio de compensación hasta que se apruebe el nuevo modelo de financiación, la vicepresidenta y ministra ha apuntado que esa petición de la Junta de Andalucía es "contra el criterio de las comunidades autónomas del Partido Popular", así como que solicitarlo "implica que el modelo de financiación no tiene ningún sentido".

Ha explicado que el sistema de financiación descansa sobre una serie de variables, entre las que ha mencionado "la dispersión, la insularidad, el envejecimiento, o la población infantil", un conjunto de valores que responden a "un criterio experto, no es un criterio del Gobierno" y que, como consecuencia de ese conjunto de criterios, "da como resultado que hay comunidades que, porque tienen insularidad, mayor dispersión, mayor envejecimiento o mayor población infantil, se sitúan en una parte de la tabla, lo que obliga a que otras se sitúen en otra parte de la tabla y luego hay un promedio".

"Si decimos que las comunidades que están por debajo de la media tienen que tener un fondo para situarse en la media, estamos negando la propia existencia del modelo de financiación", ha proclamado la vicepresidenta y ministra, antes de plantear que "si el Partido Popular está de acuerdo con repartir los fondos por población, que es que todo el mundo esté en la media, esto es muy fácil y se hace mañana".

"Pero el Partido Popular no está de acuerdo con esto, porque el Partido Popular gobierna en otras comunidades autónomas, Galicia, que lo que plantean es que tenga más peso la dispersión, o en Baleares, que plantea que tenga más peso la insularidad", ha puntualizado Montero, antes de pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "lo primero que tiene que hacer es poner de acuerdo a su partido".

"Esto no son cuestiones que se aprueban en el Consejo de Política Fiscal, la financiación no se aprueba en el Consejo de Política Fiscal, un fondo no se aprueba en el Consejo de Política Fiscal, se aprueba en las Cortes", ha remachado su argumentación.