Moreno anuncia nuevas medidas para mejorar el cribado del cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado nuevas medidas para mejorar el cribado del cáncer de mama en respuesta a la crisis que generó el fallo destapado en octubre.

Durante el Debate del Estado de la Comunidad, el presidente ha adelantado que se va a establecer un acto único en las pruebas diagnósticas para las mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en su mamografía de cribado: "De esta forma evitaremos que tengan que volver varias veces al hospital y aceleraremos el diagnóstico". Así, las mujeres con BI-RADS 4-5 serán citadas para hacerles, en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía o la biopsia si fuera necesaria.

El presidente ha avanzado también que se va a establecer una nueva ayuda para los pacientes que usen prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia y estamos la implementación un Plan de Homogeneización de Cribados, para que los protocolos sean iguales en todos los hospitales públicos de Andalucía.

Moreno ha sacado pecho por la gestión sanitaria de su gobierno y ha recordado los logros de su "Presupuesto récord en Sanidad: Construir 100 infraestructuras sanitarias que eran necesarias en todas las provincias y que los andaluces llevaban años esperando. Hemos multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras sanitarias. Y hemos construido 7 hospitales, 25 centros de salud, 13 hospitales de día, 19 consultorios, 7 áreas de urgencias y 23 centros de atención infantil temprana".

"La sanidad andaluza sale más fuerte que antes", ha remarcado Moreno.