Moreno expresa su "enfado" por el "maltrato" a Andalucía en infraestructuras ferroviarias: "Ya estoy cansado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que está "muy enfadado" por el "maltrato permanente" del Gobierno central a esta comunidad en materia de infraestructuras ferroviarias y por la situación de falta de "información" y "transparencia" que se vivió el domingo por el "caos" generado con la suspensión de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la feria de Sevilla, Juanma Moreno ha señalado que confía más en la investigación de la Guardia Civil sobre lo ocurrido en las vías del AVE que en lo que diga el ministro de Transportes, Oscar Puente, del "que ya conocemos de su larga trayectoria".

El "caos" del domingo, con miles de personas que quedaron atrapadas en trenes parados en las vías, según el presidente andaluz, fue un "desastre en términos de conectividad en España", lo que redunda "en el menoscabo de nuestra reputación", en este caso, de Andalucía, "que es la que ha sido gravemente afectada".

Tras señalar que antes del AVE siempre llegaba puntual, "ahora no llega ningún tren de alta velocidad puntual", lo que evidencia "España ha dejado de funcionar": "La semana pasada tuvimos el apagón y esta semana hemos tenido el caos ferroviario, mientras hay ministros que se dedican más al politiqueo y al tuit, que a trabajar y a gestionar".

"Estoy muy enfadado con la actitud que ha mantenido a lo largo de estos siete años el gobierno en materia de red ferroviaria y especialmente en Andalucía, porque ha habido una desconexión de las necesidades ferroviarias" de esta comunidad, según Moreno, insistiendo en que, en Andalucía, hay "serios problemas de comunicación ferroviaria" porque "no hay inversión" del Ejecutivo central y continúan "las mismas infraestructuras de hace 25 años.

Ha señalado que Andalucía es la penúltima comunidad "en ejecución de inversiones en materia ferroviaria y en materia de transporte".

"Yo ya estoy cansado, como presidente de todos los andaluces, de este maltrato permanente, constante y sistemático por parte de miembros del gobierno", ha dicho Moreno, quien ha reprochado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que no diga "nada" ante estas situaciones "tan preocupantes para Andalucía y que tanto perjudican a nuestra economía".

Para Moreno, lo que toca ahora es que el Gobierno central dé explicaciones a los españoles tanto sobre por qué pasó el apagón como sobre el "caos ferroviario".

CONSEJO DE GOBIERNO

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha expresado este martes la "indignación" de la Junta de Andalucía por lo ocurrido este pasado fin de semana con los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, un "caos" que "es la gota que colma el vaso" del "desgobierno" que, según ha denunciado, protagoniza el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, que en esta ocasión se ha celebrado en martes, un día antes de lo habitual, por ser este miércoles festivo local en Sevilla.

La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de haber "dejado literalmente tiradas a más de 10.000 personas que a lo largo del puente" del 1 de mayo habían visitado la comunidad autónoma, y ha lamentado que, cuando todavía "no nos hemos repuesto del apagón de hace una semana", el Gobierno "descarrila de nuevo, deja incomunicada a Andalucía con Madrid y, como siempre, elude responsabilidades y busca culpables".

"Cualquier motivo les vale para tapar su incompetencia y su desgobierno", ha denunciado la portavoz de la Junta, quien, en nombre del Ejecutivo andaluz, ha querido "solidarizarse con todas aquellas personas que han visitado nuestra tierra (Andalucía) este fin de semana, y que han vivido una auténtica odisea para poder regresar a sus casas" por esta incidencia ferroviaria.

Carolina España ha aseverado que "nuestros visitantes" y "nuestros ciudadanos no se merecen esto", y "el pueblo andaluz no se merece un Gobierno que, día tras día, ignora y desprecia nuestra tierra". "No podemos arrancar una temporada alta de turismo como lo hemos hecho, casi a oscuras y aislados del resto del país", ha dicho también la portavoz de la Junta.

Asimismo, ha lamentado que, "lo que hasta hace relativamente algunos años era una muestra de orgullo del país, como era la marca de Alta Velocidad, resulta que ahora es un bochorno y un trastorno diario para los usuarios desde hace ya algunos años".

"Con este Gobierno estamos retrocediendo en estándares de calidad democrática, y lo que estamos viendo y viviendo ahora son retrocesos también y pérdida en la calidad de vida", según ha continuado manifestando la consejera, que ha considerado "increíble que este Gobierno de España no pueda garantizarle a los andaluces ni a los que nos visitan a qué hora va a salir el tren" en el que viajan, o "a qué hora van a llegar".

La titular andaluza de Hacienda se ha quejado también de que los españoles "cada vez pagan más impuestos" con el Gobierno de Pedro Sánchez y están "asfixiados" a tributos, pero "cada vez recibimos peores servicios", al tiempo que ha denunciado que, "una semana después del apagón, los problemas se suceden, las explicaciones brillan por su ausencia", y "las culpabilidades también".

Frente a ello, la consejera portavoz ha exigido al Gobierno que explique "la verdad, tanto de lo que ha ocurrido en el tráfico ferroviario como de lo que pasó el día del apagón", y ha aseverado que "no podemos seguir un día más a oscuras desde un punto de vista informativo".

También ha insistido en defender la idea de que se realice "una auditoría" de lo ocurrido con el apagón de la semana pasada por parte de "un organismo internacional e independiente", y no que el encargado de ello sea el Gobierno, que "no puede ser juez y parte", ha agregado.

La consejera de Economía también ha afeado que el Gobierno de Sánchez "de alguna forma ha metido los dedos en el enchufe de Red Eléctrica", porque es una compañía cuyo socio "accionista mayoritario" es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que "depende del Ministerio de Hacienda", y que es "la única encargada y responsable de ordenar el tráfico eléctrico en nuestro país".

En esa línea, la portavoz de la Junta ha emplazado al Gobierno a "asumir responsabilidades", y ha enfatizado que "no se pueden dilatar permanentemente las investigaciones", por lo que ha instado a que se "abran las cajas negras de Red Eléctrica, y que se haga la luz donde, hasta ahora, solo hay oscuridad".

GOBIERNO "EN VÍA MUERTA"

"Que den explicaciones y que den la cara", ha reclamado Carolina España al Gobierno, del que ha dicho que está "en vía muerta, sin capacidad de gestión y sin resolver problemas". De hecho, "crea" problemas, "que es lo peor", según ha apostillado la consejera en referencia al Ejecutivo central.

De igual modo, la portavoz de la Junta ha señalado que Andalucía está "sufriendo" especialmente la gestión del Gobierno, porque "fue de los últimos en salir del apagón y hemos sido los primeros que nos hemos visto atrapados en las vías del tren, porque necesitamos inversiones en un ámbito y en otro", según ha agregado.

En esa línea, la consejera ha aseverado que no puede ser que "la densidad del transporte eléctrico sea un 40% inferior" en Andalucía "a la media nacional", ni que "las instalaciones ferroviarias se estén quedando obsoletas porque no se invierte lo que corresponde", y ha criticado que, mientras tanto, el Gobierno esté "mirando para otro lado".

"Entendemos que son tantos los pagos que Sánchez tiene que hacer a otros territorios para permanecer en la Moncloa que el resto del país, entre ellos Andalucía, se está quedando atrás", ha comentado a renglón seguido la consejera, que ha advertido de que desde Andalucía "no podemos soportar más este maltrato".

ALUSIONES A MARÍA JESÚS MONTERO

Tras subrayar que "en cualquier otro país de nuestro entorno hubiese habido ya dimisiones", Carolina España ha aludido a la vicepresidenta primera del Gobierno y también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para criticar que, pese a que "es andaluza, no está defendiendo los intereses de los andaluces".

"¿Para qué queremos una vicepresidenta andaluza si las inversiones no llegan a Andalucía?", se ha preguntado en esa línea la consejera, que ha agregado que desde el Gobierno andaluz están "esperando que la señora Montero mueva fichas desde Madrid en favor de esta tierra", algo que, "desde luego", la vicepresidenta "no ha hecho, y nos quedan pocas esperanzas de que lo vaya a hacer", ha apostillado la consejera portavoz.

A preguntas de los periodistas sobre la causa que provocó las incidencias en los trenes este domingo, la consejera ha preguntado "cuál es la versión real" del Gobierno, y ha denunciado que "el problema es que, sea cual sea la causa, una vez más los españoles vuelven a sufrir el desgobierno" del Ejecutivo de Sánchez.

"Es un auténtico caos lo que está ocurriendo en este país", ha manifestado en esa línea la consejera antes de apostillar que, si lo ocurrido con los trenes tiene que ver con "temas de seguridad" porque derive de "un robo, habrá que aplicar soluciones", y "a lo mejor el ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, "también tendrá que dar explicaciones de por qué se producen esos robos y por qué hay esos problemas de inseguridad", ha deslizado.

"Pero lo que está claro es que los españoles, los andaluces, los ciudadanos en general, no pueden estar permanentemente sometidos a este caos y a este desgobierno", ha concluido sentenciando la portavoz de la Junta.