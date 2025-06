Moreno pide que se le informe "a la mayor brevedad" de sus datos filtrados

Un nuevo caso Pegasus. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho estar tranquilo respecto a la filtración de datos suyos personales que han sido "hackeados", aunque ha pedido que "a la mayor brevedad" desde los cuerpos de seguridad del Estado o desde el Ministerio del Interior se le pase un informe para "saber exactamente qué información han conseguido sustraer". Moreno, a preguntas de los periodistas durante su visita institucional a Baeza (Jaén), ha dicho que tuvo conocimiento de la filtración a través de un medio de comunicación y que a día de hoy sigue sin "ningún tipo de notificación oficial por parte ni del Cuerpo Nacional de Policía ni de ninguna instancia".

"No sabemos si ha sido el DNI, el teléfono o si ha habido datos más privados o vinculados o incluso datos que supusieran un riesgo en términos de que son claves personales, lo cual estaremos muy pendientes", ha dicho el presidente andaluz. Ha añadido que en cuento tenga esa información, cambiará el circuito de seguridad de algunos datos personales. "Espero que el teléfono no haya sido uno de ellos", ha dicho Moreno, que ha añadido que lleva 22 años con el mismo número de teléfono y no le gustaría cambiar.

"Yo lo que sí le pido, en este caso, a las autoridades pertinentes, en este caso, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Ministerio de Interior, que, a la mayor brevedad, nos haga traslado de un informe para saber exactamente qué es lo que ocurrió", ha incidido el presidente andaluz. También ha aprovechado para hacer "una condena y una advertencia a los ciudadanos" porque "cada vez ahí tenemos más riesgo de que nuestros datos personales, de que nuestra intimidad se pueda haber afectada por estos delincuentes que nos roban y nos roban telemáticamente la información que tenemos en muchos dispositivos", lo que puede "generar un problema".

La Policía Nacional investiga una filtración --la tercera en los últimos días-- de datos personales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros políticos como el presidente andaluz, Juanma Moreno, o la presidenta de Extremadura, María Guardiola.