Moreno a Sánchez por la corrupción: "Debería plantearse convocar elecciones"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez a su llegada al Parlamento de Andalucía, con motivo del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos.

Antes de dar comienzo al Debate del estado de la Comunidad, Moreno se ha parado con los periodistas que le esperaban y ha comentado que "los casos de corrupción son cada vez más complejos" y ha deslizado que "Sánchez debería plantearse convocar elecciones".

"Máximo respeto a las decisiones judiciales (...) lo que sí es evidente es que la situación de corrupción en el Partido Socialista es cada vez más grave y cada vez acorrala más al señor Sánchez y su gobierno", ha insistido Moreno.