"Norma" regresa a Sevilla para homenajear a Callas

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este domingo día 12 de noviembre la segunda ópera programada en su temporada, «Norma», del compositor italiano Vincenzo Bellini. Con dirección musical de Yves Abel y Nicola Berloffa en la dirección de escena, esta producción del Teatro Regio de Parma en coproducción con el Teatro Municipale de Piacenza y el Teatro Comunale de Módena consta de un doble reparto.

Entre los principales intérpretes se encuentra Yolanda Auyanet, Berna Perles, Demuro, Joseph Dahdah, Rubén Amoretti o Luis López Navarro, entre otros.

Su estreno tendrá lugar el domingo 12 de noviembre, con funciones los días 15, 17 y 18 de noviembre, según detalla el espacio escénico del Paseo Colón.

La ópera «Norma» conjuga la «pasión exaltada» con la «melancolía», en uno de los grandes dramas románticos «belcantistas» que fue aplaudido tanto por Verdi como por Wagner. El espectáculo relata la trágica historia de una sacerdotisa sometida a las dramáticas tensiones entre el voto religioso, el amor, el deber a su pueblo y la venganza, temas que sirvieron a Vincenzo Bellini para construir una heroína imperecedera y uno de los títulos más populares del repertorio.Bellini (Catania, 1801-París, 1835), hijo de familia de músicos y formado en un Nápoles dominado musicalmente en su época por un profesorado conservador y anticuado, supo brillar rápidamente por su extraordinaria capacidad melódica, que lo convirtió de inmediato en el compositor operístico italiano mejor pagado de su tiempo.

La soprano que más ha representado el papel de Norma es la cantante María Callas, de la que se cumple el centenario de su nacimiento el 2 de diciembre. Para celebrarlo se organizará una exposición el 10 de diciembre.

Los directores musicales de esta ópera–interpretada en esta ocasión por dos grandes sopranos Yolanda Auyanet y Berna Perles– son dos artistas consagrados. Yves

Abel colabora con importantes teatros y orquestas más prestigiosas del mundo. Fundador y director musical de L’Opéra Français de New York, fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres por el gobierno francés. Ha dirigido «La traviata», «Les pêcheurs de perles», «Los cuentos de Hoffmann», «Un ballo in maschera», «Madama Butterfly» o «Lucrezia Borgia» y, en el Maestranza ha dirigido «L’elisir d’amore» y «Roberto Devereux».

Por su parte, Nicola Berloffa es considerado como uno de los directores más prometedores de su generación. Comenzó a estudiar cine y música en Turín y finalmente obtuvo un título en la Escuela de Arte Dramático Paolo Grassi. También ha colaborado como asistente de dirección y ha dirigido numerosas producciones operísticas en importantes teatros por todo el mundo.