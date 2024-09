El Espacio Gastronómico Tony García está nominado como «descubrimiento anual» de los premios «We Are Smart Discovery Awards 2024» y formará parte de la guía que clasifica los mejores restaurantes vegetales del mundo. Aunque Almería es un punto de impacto en la gastronomía verde, como primer productor y exportador de frutas y hortalizas en España, es la primera vez que un establecimiento almeriense entra en esta clasificación. Un reconocimiento internacional que valora no solo la alta cocina, sino también «nuestra íntima relación con los vegetales, los agricultores, los semilleros y los invernaderos de nuestra tierra», como afirmó su chef, Tony García.

«Creemos que es algo bueno para Almería, porque damos un paso más para incorporar las verduras que producimos aquí a nuestra gastronomía, teniendo presentes esos productos en nuestra carta y abriendo el camino a otros chefs para que los cuiden con mimo y dedicación», apreció el cocinero velezano, orgulloso de sus «muchos años trabajando por y para las verduras», a través de colaboraciones con empresas del sector y administraciones para «divulgar» las bondades de los frutos de invernadero. «En los 20 años desde que volví de Barcelona y tras formarme en diferentes países como Cuba y México, mi orgullo es llevar Almería y sus verduras como bandera», explicó Tony García a LA RAZÓN, destacando su ilusión por «poner en el mapa del movimiento verde internacional el producto almeriense y los excelentes platos que conseguimos aquí».

Embajador del zucchiolo, una nueva y sorprendente hortaliza natural y saludable producida bajo el sol del sur de España, Tony García ha colaborado con ayuntamientos de todos los puntos cardinales de Almería, así como con Diputación y Junta de Andalucía, para «difundir las excelencias de nuestra agricultura», así como para «utilizarlas como principal materia prima». Y es que el Espacio Gastronómico Tony García consigue maridar verdura y gastronomía almeriense, «abriendo el camino para que otros cocineros de la provincia exploren este potencial que aumenta aún más el valor de la reconocida ‘huerta de Europa’».

«Estamos muy agradecidos a la guía por incluirnos porque nos abre también el camino de una nueva etapa en nuestra trayectoria», aseguró un chef al alza en el universo «veggie», sumando «protagonismo para nuestras verduras, que siempre han estado presentes en nuestros inicios con las tapas en miniatura en la primera década de apertura, que dieron paso a una apuesta por la alta gastronomía en la segunda década, para desembocar ahora en este nuevo empujón con la verdura acaparando un mayor protagonismo y una cuestión claramente diferencial».

De hecho, han pasado apenas unos meses desde el lanzamiento del recién nominado menú «Jara 100% Vegetal» de una carta que incorpora platos tan apetecibles como «el salmorejo de pimiento palermo, los nochis de berenjena, el pepino con miel, la sopa líquida de tomate, el wok de cebolla encurtida, los snacks de verduritas o el sorbete de hierbabuena». Hasta nueve platos «muy almerienses» para este menú Jara, siendo nombrado así como «una de mis tres hijas». «Además de una flor, una hierba que apela a lo vegetal y a mis recuerdos, a Almería y a todos estos sabores únicos de sus productos, de su inmensa riqueza», expresó Tony García, remarcando su apuesta por vincular sus raíces a su destino como creador gastronómico.

«No sé si soy profeta en mi tierra, pero me siento querido, me siento respetado y tengo muy claro que la llevo como bandera», reiteró García, cuestionado sobre el refrán y ese arraigo tan fuerte en eventos locales organizados en diferentes localidades de la provincia, siempre apostando por el consumo de proximidad y el concepto «km 0» para el consumo de productos autóctonos.

Sin embargo, Tony García deja claro que no está solo, que «el equipo es lo más importante, sin ellos no sería nada». «Se decidió poner esa marca registrada a nuestro Espacio Gastronómico y es nombre registrado, pero no soy yo, es un equipo muy grande: Patricia, Andrés, Javier... Son muchísimos y te podría hablar de todos, los veinticinco de este proyecto». «Lo estamos consiguiendo juntos y estoy verdaderamente feliz de contar con ellos para los retos y los sueños que sigamos alcanzando».

No hay que olvidar que no solo las verduras almerienses tienen un hueco en la memoria y la práctica culinaria del equipo de este chef, que nos invita a probar «un buen cordero de Los Vélez o un buen cabrito de Los Filabres», acompañado por algunos «huevos recogidos en Oria o Huércal».