Los otros desprecios del ministro Puente a Huelva

Los ataques del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en el Senado –dijo que la regidora estaba en la Cámara Alta «de miranda»– han vuelto a poner de relieve los numerosos déficits que padece la ciudad y la provincia en materia de infraestructuras. En el plenario del Senado el PP exigía inversiones para poner en marcha la alta velocidad que conectaría Huelva con Sevilla. Un asunto ampliamente demandado no sólo por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, sino por numerosos sectores económicos y sociales onubenses.

Sin embargo, el departamento de Puente viene despreciando otras demandas directamente de su competencia, como las mejoras para acabar con los retrasos y averías constantes en la red ferroviaria. También obvia el inicio de los trabajos para la integración del Puerto y la ciudad en el Corredor Atlántico, que tiene como horizonte temporal el año 2030. Junto a ello, las administraciones onubenses vienen reclamando mejoras en la A-49 –exigen no eliminar un carril en verano–, además de la mejora de la conectividad con especial atención al proyecto del aeropuerto. Nada de esto se está atendiendo en el Ministerio de Transportes y, a tenor de la recientes críticas de Puente en el Senado, poco eco tendrán estas reivindicaciones en su equipo.

Mientras, la indignación crece por los exabruptos del ministro hacia la alcaldesa. Al respecto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reivindicó el «respeto institucional y la cortesía» como bases de la «concordia, la educación y la elegancia» que deben presidir la actuación de los representantes públicos.

«Ayer –por el martes– vi algo que no me gustó y a lo que no voy a dejar de referirme. Por eso envío desde aquí mi apoyo a la alcaldesa de Huelva, que pelea y lucha por tener un futuro mejor y, como embajadora de sus vecinos, tiene la obligación de defender los intereses que tiene la ciudad y la provincia de Huelva», señaló.

Tras reivindicar el «excelente trabajo» de Miranda «en beneficio de los onubenses», el presidente de la Junta no dudó en «censurar los ataques y las mofas tan habituales del ministro de Transportes, que no solo van contra la alcaldesa, una mujer valiente y decidida que tiene la firme determinación de hacer de Huelva una de las ciudades más punteras de Andalucía y de España, sino que va contra los sueños, anhelos y aspiraciones legítimas que tiene el conjunto de la población onubense».

La propia alcaldesa se refirió a este episodio remarcando que seguirá yendo «a Madrid, a Bruselas y donde haga falta hasta que de una vez por todas pues nos den lo que nos pertenece». Miranda señaló que «la obligación de una alcaldesa es llevar a su ciudad a lo más alto» y que «en una sola semana Huelva ha estado en el Congreso y en el Senado».