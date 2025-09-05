El precio de la vivienda sube más en Andalucía que en Madrid o Cataluña

El precio de la vivienda en Andalucía acentuó su subida al 13,5 % interanual en el segundo trimestre de este año, frente al 12,7 % de media de España que ha sido el mayor incremento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007-, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8 % entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1 %.

Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.

Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Además, la subida del segundo trimestre se produce después de que los precios de la vivienda creciesen un 12,2 % interanual en el primero y de que cerrasen el pasado año con un alza media del 8,4 %, la tasa más alta desde 2007, cuando comenzó la serie de esta estadística.

La vivienda sube un 3,9 % frente al trimestre anterior

Con respecto al trimestre anterior, el primero de 2025, los precios de la vivienda subieron un 3,9 % en Andalucía y un 4 % en España, donde encadenan así seis trimestres al alza de incrementos trimestrales y el dato conocido este viernes es el más elevado de ellos.

Entre abril y junio de este año, los precios de la vivienda de segunda mano fueron los que más se encarecieron, un 4,2 % respecto a los tres primeros meses de 2025.

Por su parte, los precios de la vivienda nueva subieron un 2,6 % frente a los tres meses previos.

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre y en su totalidad fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia (14,6 %), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%).

Por encima de la media también se encontraron las alzas de Castilla y León y Andalucía (13,6 % en ambas), Asturias (13,5 %), Melilla (13,4 %), Madrid (13,3 %) y Ceuta y Galicia (12,7 %, respectivamente).

Entre los mercados más dinámicos, además de Madrid, el precio de la vivienda se incrementó en Cataluña un 11,6 % y en la Comunidad Valenciana un 12,6 %.

Las menores revalorizaciones se registraron en Cantabria (10,8 %) y Castilla-La Mancha (11,3 %).

Junto a los datos difundidos por el INE, la tasadora Tinsa ha subrayado esta semana que la vivienda se encareció en agosto casi un 12 % con respecto al mismo mes del pasado año y las islas siguieron a la cabeza de las subidas con un incremento del 16,5 % hasta valores que superaron los máximos de la burbuja, según sus cálculos.

El sector prevé más subidas pero descarta una burbuja

Desde el portal inmobiliario Fotocasa señalan que, aunque el crecimiento se acelera cada vez más, no estamos próximos a una burbuja inmobiliaria ya que las condiciones hipotecarias siguen siendo prudentes y se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el BCE.

Prevén que la subida de precios se acentúe durante 2025, sobre todo en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) coincide en que el precio de la vivienda seguirá aumentado por la falta de oferta e insiste en que la solución al problema pasa por aumentar esta con incentivos para propietarios, políticas de vivienda social y asequible y por construir más.

Pisos.com, por su parte, subraya que esta es una situación que difícilmente cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante.