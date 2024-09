El PSOE se mueve para asegurar la continuidad de Espadas como líder

Primeros movimientos en el PSOE andaluz para garantizar la continuidad de Juan Espadas como secretario general del partido en la comunidad. Las organizaciones de Málaga y Sevilla han mostrado su respaldo absoluto a Espadas, que en realidad es una muestra de apoyo a Pedro Sánchez.

El Congreso federal del PSOE previsto para los próximos días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla ha acelerado los procesos en el partido. Aún no hay fecha para la celebración del próximo Congreso Regional del PSOE-A, pero como se encargó de recordar el propio Espadas recientemente los estatutos del partido «vienen a decir que hay 90 días desde la celebración del Congreso federal para llevar a cabo el regional». El calendario, por tanto, exige que el secretario general del PSOE en la región sea nombrado a principios de 2025 y tenga poco más de un año para encarar las elecciones autonómicas en Andalucía que, si no hay adelanto, serán en junio de 2026. No parece tiempo suficiente para un cambio de liderazgo. Además, la persona que lo sustituyera podría no estar presente en el Parlamento andaluz, lo que le restaría protagonismo ya que no podría interpelar directamente al presidente Juanma Moreno durante las sesiones de control y tendría que afrontar una carrera contrarreloj para adquirir notoriedad suficiente entre el electorado. Por tanto, la opción de Espadas es la más factible, lo que no significa que sea la más respaldada por el conjunto del partido.

En cualquier caso y para evitar tentaciones, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, respaldó ayer la continuidad del actual secretario general del partido y calificó su trabajo en este tiempo como «encomiable». Pérez ofreció una rueda de prensa en la que señaló que «desde Málaga vamos a apostar porque Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno y de la secretaría general del PSOE y porque Juan Espadas siga como secretario general del PSOE de Andalucía».

La intención de Sánchez es que la contestación dentro del PSOE por sus últimas decisiones, como la del cupo catalán, se diluyan con rapidez. Y eso incluye que los secretarios generales autonómicos sigan manteniendo una lealtad inquebrantable. En esto, Espadas ha dado sobradas muestras de capacidad, ya que en ningún momento ha cuestionado las decisiones del presidente del Gobierno, asumiéndolas como propias en el Senado como portavoz de su Grupo y también en Andalucía, aunque algunas de ellas como la financiación singular para Cataluña perjudique gravemente los intereses de la comunidad autónoma.

Desde otras de las principales agrupaciones provinciales socialistas, como la de Sevilla, su secretario general y presidente de la Diputación sevillana, Javier Fernández, también ha avalado públicamente la reelección del líder socialista, Juan Espadas. En una entrevista con Efe, apuntó que la de Espadas es una «buena opción» porque, entre otras cuestiones, el PSOE «no puede estar permanentemente replanteándose sus liderazgos».

A su juicio, el liderazgo de Espadas «se puede discutir» porque en estos momentos el PSOE no gobierna en la comunidad andaluza, pero ha precisado que los socialistas andaluces «tienen todavía recorrido porque el proyecto está a la mitad» y desde las provincias se debe «sumar» para el proyecto global.

Por su parte, el PP tiene claro que la continuidad de Espadas obligará a reforzar el discurso «antisanchista» en Andalucía.