La quita de la deuda no se puede destinar a servicios sociales o inversiones, según la Junta

El Gobierno andaluz ha asegurado este jueves que no le van a "callar" con su rechazo a la quita de la deuda, que considera "una trampa" cuantificada en 140 millones al año que además no se podrían gastar en el estado del bienestar.

La portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Economía, Carolina España, ha dicho a los periodistas en Málaga que el ahorro para Andalucía sería de 1.400 millones en diez años, por lo que serían 140 millones al año que sólo se pueden gastar en ahorro de deuda, "no en médicos, profesores, hospitales, metro, vivienda o inversiones".

Carolina España ha contrapuesto este ahorro de deuda con los 1.528 millones anuales que denuncia Andalucía que le faltan por la "infrafinanciación".

Ha dicho que la condonación de la deuda sólo le interesa a Cataluña, que es "papel mojado" y que no traerá "dinero real para hacer inversiones como el metro u hospitales".

Ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que diga la verdad" y que cuente que ese ahorro de intereses no se puede gastar en incrementar el gasto de las comunidades, sólo en reducir deuda.

"No nos van a callar a Andalucía, al final es una trampa para que aceptemos 140 millones que no se pueden gastar nada más que en reducir deuda, frente a 1.528 millones que nos quitan todos los años y que sí se pueden gastar en nuestros vecinos", ha insistido.

La consejera considera que si el Ejecutivo andaluz se calla estaría "haciendo una estafa" y "traicionando" la confianza de los andaluces.