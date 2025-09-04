Así avanza la ampliación del Metro de Málaga: La Junta finalizará en septiembre los muros pantalla del primer tramo

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este jueves el primer tramo de las obras de prolongación del Metro de Málaga, que afrontan una nueva fase con la finalización este mismo mes de los muros pantalla. Díaz, que ha estado acompañada por la consejería de Economía, hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado que los trabajos de este primer tramo, entre Guadalmedina y calle Hilera, "van a buen ritmo", con la obra civil con un grado de ejecución por encima del 60% y culminando, con la ejecución de estas pantallas, "la fase más molesta de los trabajos para los ciudadanos".

"Este verano hemos dado pasos decisivos en las obras del Metro de Málaga, que demuestran el grado de compromiso del Gobierno andaluz", ha expresado la consejera. Además de las obras ejecutadas, ha mencionado como hitos significativos de estos meses el inicio de las obras del segundo tramo, la licitación del tercer y último tramo hasta Blas de Lezo o la adjudicación del proyecto constructivo para la arquitectura de estaciones e instalaciones.

En paralelo, se ha cerrado la cofinanciación con fondos europeos Feder, se ha iniciado el estudio de futuras ampliaciones y han llegado tres nuevos trenes, que se encuentran ya en fase de pruebas dinámicas. Rocío Díaz ha visitado la calle Santa Elena, donde se acometen las últimas pantallas.

Las obras de prolongación del Metro de Málaga al Nuevo Hospital encaran ahí la recta final de la fase más compleja de la construcción del primer tramo. La ejecución de las pantallas, que son los muros longitudinales que delimitan el túnel y recinto de estación, presentan un avance del 98%, y la previsión, como ha avanzado Díaz, es que en la primera quincena de septiembre concluyan estos trabajos, con la finalización de 1.400 metros lineales de pantallas, incluyendo la futura estación de Hilera.

Además de constituir un hito constructivo de primera magnitud, ya que se habrá conformado la estructura del túnel y de la estación en este primer tramo, la consejera ha aclarado que supone "un alivio para los vecinos y ciudadanos, pues la ejecución de pantallas constituye la actuación más molesta para las viviendas colindantes".

Rocío Díaz también ha comprobado cómo en este emplazamiento se simultanean estos trabajos con la extensión de la losa de cubierta (que conforma la bóveda o techo del túnel). La titular de Fomento ha señalado que estos trabajos suponen el trabajo previo a la reurbanización y reposición del viario público afectado por las obras que, si se cumplen las previsiones, "a principios de año Málaga empezará a recuperar parte de estas calles".

Por otra parte, las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross, que se iniciaron el pasado mes de julio, continúan con los trabajos previos que se vienen desarrollando desde el 11 de junio. Al margen de las labores de documentación y sondeos geotécnicos preliminares, se ha avanzado en el inventario e inspección de edificios colindantes, y se trabaja ya con las empresas de servicios en la reposición de los servicios afectados (redes de suministro y saneamiento urbano).

Además, la previsión es que en el mes de septiembre se incorpore a este tramo la primera máquina pantalladora, lo que permitirá en otoño iniciar la ejecución de los primeros muros-pantalla que configurarán el túnel y recinto de la futura estación La Trinidad.

La prolongación del Metro de Málaga al Nuevo Hospital constará de un trazado de 1,8 kilómetros y tres estaciones. La obra civil se ha dividido en tres tramos, a lo que se sumarán los contratos comunes para la ejecución de la arquitectura e instalaciones y de la extensión de la señalización ferroviaria.

El presupuesto total estimado es de 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, y la puesta en servicio de esta prolongación, que dará cobertura al distrito Bailén-Miraflores y a equipamientos sanitarios de primer orden, incluido el futuro Nuevo Hospital.

La demanda adicional será entre 3,5 y 4 millones de viajeros/año, que se sumará a los 18 millones de pasajeros que mueve actualmente hasta Atarazanas. Esta prolongación del Metro de Málaga está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.

Además de las consejeras, han visitado las obras la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández; el concejal de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; el director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, José María Rivera; la delegada territorial de Fomento en Málaga, María Rosa Morales; y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Antonio García Acedo, entre otras autoridades, así como representantes de las empresas contratistas del tramo Guadalmedina-Hilera.