Unicaja lanza una línea multiproducto de financiación para empresas y autónomos

Esto permite a los clientes un "importante ahorro de costes", una gestión "más eficiente" de sus líneas y un acceso "más sencillo" a productos de financiación a corto plazo

Esta nueva oferta se enmarca en el plan estratégico para el periodo 2025 a 2027
Unicaja ha lanzado una nueva línea de financiación multiproducto dirigida a empresas y autónomos que permite agrupar, bajo un único límite de riesgo y una sola póliza, distintos productos de financiación circulante o a corto plazo, según ha informado en un comunicado.

El banco señala que esta línea puede permitir a los clientes un "importante ahorro de costes", una gestión "más eficiente" de sus líneas de circulante y un acceso "más sencillo" a productos de financiación a corto plazo.

Entre las soluciones incluidas están el confirming, préstamos para circulante, descuento y anticipo SEPA, así como toda la operativa de comercio internacional (financiaciones de importación, anticipos de exportación, emisión de créditos documentarios de importación y seguros de cambio).

Esta nueva oferta se enmarca en el plan estratégico para el periodo 2025 a 2027, cuyo foco es la transformación digital, la innovación en productos y la mejora de la experiencia de cliente, especialmente en el segmento de pymes y autónomos.

