Récord histórico de creación de empresas en Andalucía durante este verano

La creación de nuevas empresas en Andalucía subió un 13,1% en julio en tasa interanual con un total 1.769 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 277, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida andaluza se sitúa 1,7 puntos por encima de la media nacional y constituye el mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio de la serie histórica. Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Andalucía encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.769 empresas creadas en julio en Andalucía se suscribieron algo más de 70,54 millones de euros, lo que supone un 9,91% menos que en el mismo mes de hace un año (67,72 millones).

Por su parte, en las 277 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Andalucía, 234 lo hicieron voluntariamente; 19 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

El número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 6,8% en Andalucía en julio, hasta las 287 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 109,04 millones de euros, cifra un 1,9% inferior a la de julio del año anterior.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007. Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.

Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.

Murcia (+41,2%) Asturias (+37,7%) y La Rioja (+22,2%) fueron las comunidades que registraron mayores crecimientos en la creación de empresas en julio, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,9%, 7,1% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura fueron las que menos, con retrocesos del 34,3%, 31,5% y 25%, respectivamente.