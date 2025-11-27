Reproches al Gobierno de Sánchez por el avance del narcotráfico en Andalucía

"El narcotráfico en Andalucía ha avanzado en los años del Gobierno socialista más que en la década anterior", ha lamentado este jueves la senadora popular Inmaculada Hernández.

La popular ha recibido como respuesta del grupo socialista datos como los mil millones invertidos en nuevas comisarías o un incremento de plantilla policial de unos 9.400 efectivos en total, en los años de mandato de Pedro Sánchez.

“El Gobierno ha desmantelado el OCON-Sur (Organismo de Operaciones contra el Narcotráfico). Indigna el trato que el PSOE está dando a las fuerzas de seguridad del Estado, que piden mejores medios y reciben excusas y parches mientras se enfrentan a organizaciones criminales con tecnología e infraestructuras millonarias”, ha acusado la popular.

"El Gobierno socialista ha bajado la guardia, gestionando la seguridad desde el despacho de un ministro desconectado”, ha añadido.

La socialista Luna Morales ha respondido recordando que con el Gobierno de Sánchez hay 3.346 policías y guardias civiles más, se han invertido 70 millones en medios operativos, se ha acordado un 40 % de mejora salarial y “acaba de salir” una ampliación con 6.000 efectivos más, a lo que hay que añadir mil millones de euros para renovar las comisarias y cuarteles.

Luna ha calificado la moción popular de ejercicio de “cinismo político” y de ser “una indecencia” porque “ignora deliberadamente lo que está haciendo el Gobierno de España” y olvida que durante el último Gobierno del PP "recortaron, abandonaron y desmantelaron la capacidad del Estado”.

Además, “usan como arma arrojadiza un problema gravísimo, para hacer oposición barata”, ha añadido.

Con el último Gobierno del PP hubo recortes masivos en guardias y policías, casi 20.000 efectivos menos, siendo Andalucía la más afectada, ha reprochado Luna.

“Cero subidas salariales, cero nuevas tecnologías y cero planificación. Las organizaciones criminales se reforzaron porque ustedes bajaron la guardia y los narcos camparon a sus anchas", ha relatado.

Y luego ha negado que se haya desmantelado el OCON-Sur, simplemente se ha cambiado la denominación, y ha reprochado a la Junta de Andalucía su baja inversión en Justicia.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha debatido este jueves una moción del Grupo Popular que insta al Gobierno a tomar medidas contra el narcotráfico en Andalucía.

La iniciativa, como este partido cuenta con mayoría absoluta en la cámara, saldrá previsiblemente adelante cuando se celebren las votaciones al final de la jornada.