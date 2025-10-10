Retrasos en el AVE entre Sevilla y Córdoba

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba, así como los que conectan Córdoba con Málaga y Granada, están registrando retrasos este viernes, 10 de octubre, a causa de una incidencia en la señalización en la zona de la bifurcación de Málaga, en el punto donde comienza la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, en La Marota.

Así lo ha confirmado Adif a través de sus redes sociales, al tiempo que fuentes del servicio han expresado a esta agencia que el problema se originó en la noche de este jueves, 9 de octubre, debido a una avería en un desvío, que fue parcialmente reparada durante la madrugada.

Aunque la circulación no se ha interrumpido, los trenes, tanto de media como de larga distancia, acumulan retrasos medios de unos diez minutos.

Desde las 6,40 horas de la mañana, los trenes circulan por una de las vías entre Córdoba y La Marota, mientras que la otra continúa afectada.

Los trabajos de reparación se han prolongado entre las 8,35 y las 9,35 horas para intentar restablecer la normalidad.

Técnicos de Adif han informado de que continúan trabajando en la zona para resolver completamente la incidencia "a la mayor brevedad posible".