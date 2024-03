Rosario de Cádiz: cornetas que trascienden lo cofrade

Rosario de Cádiz es una banda de cornetas y tambores transversal. Lo mismo toca tras los pasos de misterio en Semana Santa que pone música a un spot publicitario o actúa en un acto institucional plagado de políticos. Es la banda de moda, por su calidad interpretativa, por su repertorio que mezcla tradición y novedades y por su dilatada trayectoria marcada por la humildad y el tesón. La formación que dirige Sergio Figueroa ha trascendido el ámbito puramente cofrade y sus melodías, concretamente la marcha «Eternidad», son el telón musical de la campaña turística de la Junta «Andalusian Crush», con un gran impacto en las redes sociales.

De ensayar a la intemperie en la Punta de San Felipe a tocar en la plaza de Callao de Madrid, pasando por el sevillano Teatro de la Maestranza el 28-F. La formación nació en mayo de 1996 al amparo de la hermandad de la Humildad y Paciencia de Cádiz. En 1998 cambiaron las tornas y adquirió el nombre de la patrona de la ciudad: la Virgen del Rosario coronada.

Los primeros ensayos se hacían en el torreón de las Puertas de Tierra, pasando luego al muelle pesquero y a la Punta de San Felipe. En enero de 2023 cumplió el ansiado sueño de tener un local de ensayo propio, concretamente en la Zona Franca.

«Eternidad» es quizás su marcha más emblemática. Cada vez que las cornetas apuntan su melodía se escucha un eco de admiración entre el público. Sus autores son Sergio Larrinaga –ya fallecido– y Manuel Jesús Guerrero. Este último recibió la propuesta de la Junta para que su creación sonara en el nuevo spot turístico. «Llegamos a un acuerdo y adelante», apunta Figueroa.

En el prólogo de Fitur la banda se desplazó hasta Madrid para interpretar «Eternidad» en la plaza de Callao, un hito que los músicos de Rosario de Cádiz recuerdan con una sonrisa. «La experiencia fue muy bonita y todo se desarrolló con mucha rapidez», asegura el director. «Salimos a las 6:30 horas de Cádiz hacia Sevilla. Allí cogimos un AVE y, ya en Madrid, nos cambiamos en un hotel cercano». Su actuación fue presenciada por decenas de personas, sorprendidas por los sones cofrades en plena capital de España. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, estuvieron presentes junto a otras autoridades en esta acción sorpresa. «Recibimos el cariño de mucha gente de Madrid y sus alrededores», tanto en la actuación como en el pasacalles previo. Otro hito en la trayectoria de la formación fue su presencia en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo de la entrega de las distinciones por el Día de Andalucía. «Como gaditanos y andaluces fue uno de los días más bonitos que hemos vivido», sostiene Figueroa.

En el año 2017 fueron observados con lupa en su estreno tras un paso en la Semana Santa de Sevilla, el del Cristo de la Sed. La prueba la aprobaron con nota y luego fueron contratados por la hermandad de las Aguas. Esta Semana Santa suman otras dos cofradías sevillanas: la Estrella y la Exaltación. «Para nosotros la Sed era un regalo porque ya estábamos en la Semana Santa de Sevilla, que es la meta de cualquier músico amateur porque es una de las mejores Semanas Santas, si no la mejor». A juicio del director, «son cuatro hermandades muy señeras, dentro de los días grandes de la Semana Santa. Es mucha responsabilidad la que tenemos».

Figueroa no considera que en ciertos sectores cofrades sevillanos se les mire con recelo. «Estamos en un momento en el que no nos da tiempo a digerir lo que pasa. Se estrenan muchas marchas en poco tiempo, todo va muy rápido, todo está masificado y las redes sociales machacan demasiado a diario». No obstante, reconoce que «cada uno quiere a las bandas de su tierra, pero las hermandades son soberanas y deciden qué música quieren para sus titulares». En definitiva, la banda del Rosario de Cádiz acude a donde la llaman «con todo el cariño y toda la humildad del mundo». «Si la hermandad está contenta con lo que hacemos, adelante y que venga lo que tenga que venir». Junto a ello, puntualiza que las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales de fuera de Sevilla llevan poco tiempo en la Semana Santa hispalense, a diferencia de las bandas de música, que «la mayoría son de pueblos cercanos».

En la música procesional es complicado encontrar el punto intermedio entre las marchas clásicas, reconocibles por el gran público, y las nuevas composiciones. Rosario de Cádiz ofrece un repertorio amplio que se adapta a cualquier hermandad. «Este año llevamos casi 80 marchas. Las hay clásicas de toda la vida de cornetas y tambores del estilo de la Policía Armada y también del repertorio de las Cigarreras y Presentación al Pueblo. También marchas nuestras». La banda ha llegado a estas cotas sin renunciar al repertorio clásico, que sigue siendo muy demandado por las cofradías. «Actualmente podemos acompañar a cualquier hermandad porque tenemos marchas de todo tipo de corte».