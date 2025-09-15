Andalucía reduce en más de 20.000 pacientes sus listas de espera

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado este lunes en su página web los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025, adelantándose a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad.

Según califica la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa, las cifras reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas en enero de 2025.

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica.

Este "esfuerzo" ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

Por provincias, los avances son especialmente notables en Sevilla, con más de 7.000 pacientes menos en espera y una demora media que baja de 135 a 98 días; en Cádiz, con 6.700 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días; y en Huelva, donde la demora media se ha acortado en más de 100 días, pasando de 237 a 131. También destacan las mejoras de Almería (-3.100 pacientes y -63 días) y Jaén (-3.000 pacientes y -70 días).

En Málaga, pese a un ligero incremento en los pacientes pendientes, la demora media baja de 98 a 81 días, consolidándose como la más baja de Andalucía. En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa.

En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

Las provincias con mejores resultados en consultas externas son Cádiz, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días; Granada, con una caída de la demora de 165 a 113 días; Jaén, que reduce la espera media de 231 a 183 días; y Sevilla, que pasa de 126 a 111 días con más de 9.000 pacientes menos en lista.

También en Málaga, pese a un ligero aumento en el volumen de pacientes, la demora se mantiene estable y es una de las más bajas de Andalucía, con 114 días.

La Consejería ha subrayado que "estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible".