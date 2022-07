La “guasa” de Joaquín al ser entrevistado en la F-1: “Me quiero ir pero no me dejan”

El buen ambiente en el vestuario del Real Betis es conocido, más aún tras la tourné mediática de los jugadores tras ganar la Copa del Rey. Los jugadores del Betis son un reclamo en TV y las redes, principalmente Joaquín, Borja Iglesias, Bartra o Bellerín (de vuelta en el Arsenal). Este fin de semana, los tres primeros acudieron al Gran Premio de Austria, aprovechando un descanso después del arranque de la pretemporada.

El capitán Joaquín Sánchez, el delantero Borja Iglesias y el central Mar Bartra -cuya primera oferta de renovación no ha habría sido aceptada- entregaron al piloto español de Ferrari Carlos Sainz una camiseta con de Real Betis con el número 55 -que luce el piloto en su coche- tras ser invitados por la escudería a vivir una carrera desde dentro.

El coche de Carlos Sainz se paró y acabó incendiado cuando caminaba hacia la segunda posición del podio en Estiria, a unos 100 kilómetros de Schladming, donde el Betis inicia la pretemporada.

A partir de aquí, empezó “la guasa”, al ser entrevistado Joaquín por la ex pareja de Bartra. Tanto el capitán como Borja Iglesias miraban al central, que a su vez miraba al cielo, con Joaquín sin poder aguantar la risa por la situación. “Es la primera vez que vivo la Fórmula 1 y está siendo una experiencia espectacular”, señaló. Aparte de las miradas a Bartra por la situación, Joaquín señaló al ser preguntado por su renovación: “Me quiero ir pero no me dejan”.

¡Momentazo de @joaquinarte cuando le preguntamos por su renovación con el @RealBetis!



"Me quiero ir, pero no me dejan" 😂😂😂😂😂😂😂#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/NkvuTa9vqW — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

🗣️ @BorjaIglesias9: "Es una pasada poder vivirlo desde aquí, y más con @ScuderiaFerrari que nos ha permitido estar aquí"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/Rk0eX3Lobk — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

Bartra hasta hace poco fue pareja de la periodista Melissa Jiménez, y tienen tres hijos en común. Con gran profesionalidad, pese al humor de Joaquín, entrevistó a los jugadores.