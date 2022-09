Mala noche para verse con Haaland

El 17 de febrero de 2021, el Sevilla recibió al Borussia Dortmund en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Julen Lopetegui tenía muy claro que la clave de la eliminatoria pasaba por frenar a ese gigante noruego de casi dos metros llamado Erling Haaland, una locomotora con el balón y una bola de demolición ante las porterías rivales. También lo sabían Diego Carlos y Koundé, la estelar pareja de centrales del conjunto andaluz. Pero empezó el cruce y no hubo forma humana de que nadie lo parase y de que Bono y sus zagueros impidieran que hiciera un doblete. Y en la vuelta, otro. Casi diecinueve meses después, el Sevilla se reencuentra con la pesadilla rubia, ahora con la camiseta celeste del Manchester City, y el peligro es aún mayor. Porque estos «blues» son mejores que aquel Dortmund y porque este Sevilla, sin Diego Carlos ni Koundé, es peor que aquel Sevilla. Un jugador enorme contra un rival empequeñecido.

Criticado más que nunca por su afición, Lopetegui debe de estar acordándose de quienes determinaron que este Sevilla-City se disputaría sólo tres días después de que el Barcelona le propinase otro correctivo en la Liga con tres goles que pudieron ser seis o siete. Que es un pésimo momento para recibir a la constelación de estrellas que dirige Pep Guardiola (al fin y al cabo una más de ellas) lo saben hasta los prebenjamines del club. El equipo de Nervión sólo se ha quedado uno de los doce puntos en juego en la Liga y apenas ha marcado un tanto. Su gente no padecía semejante balance desde la prehistórica temporada 81-82 y rozar la zona de descenso no sólo no parece el mejor contexto para disfrutar de la Champions. Más bien disuelve gran parte de la ilusión que debería suponer la máxima competición continental.

Lopetegui, mermado por tan lamentables cifras, el rendimiento de los suyos y de él mismo y la hostilidad de su hinchada, recibe en estas preocupantes condiciones a Haaland, que en sus seis primeros partidos en la Premier lleva ya la friolera de diez goles, incluidos dos tripletes consecutivos (Crystal Palace y Nottingham Forest). El City lleva 20 dianas en total. Se avecina una noche para temblar o para resucitar a lo grande.