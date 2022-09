Willian José y David Fuxman alivian el estreno europeo del Betis (0-2)

Un doblete del delantero brasileño Willian José y el ojo clínico del árbitro israelí David Fuxman, encargado del VAR, aliviaron el primer partido del Betis en la Europa League y le dan el liderato de su grupo tras la derrota de la Roma en el campo del Ludogorets búlgaro (2-1). No brilló el conjunto de Manuel Pellegrini ante el Helsinki, que además le hizo sufrir en varios tramos, pero la diferencia de calidad se tenía que notar en algún momento y lo hizo en varios chispazos de Luis Henrique y, sobre todo, en el oportunismo del bigoleador. ¿Y por qué fue tan decisivo el videoarbitraje? Pues muy sencillo: advirtió el penalti del 0-1, un pisotón a William Carvalho que el colegiado principal no vio, y advirtió el fuera de juego de Abubakari cuando anotó el 1-2 con media hora de encuentro aún por delante.

Con muchísimas rotaciones en el once y Joaquín de mediapunta por el centro, como en 2005 ante el Anderlecht en la Liga de Campeones pero a un nivel muchísimo más bajo, el Betis se topó a las primeras de cambio con un inconveniente que puede ser perjudicial a largo plazo: la lesión de Juanmi. El malagueño cayó mal sobre su tobillo tras un salto y su gesto de dolor no presagia nada bueno.

Quitando ese detalle negativo, la primera media hora fue un tostón de cuidado. El equipo de Pellegrini no se sintió cómodo sobre el césped artificial del campo elegido por su rival y el Helsinki aportó pundonor y poco más, aunque en el minuto 10 disfrutó de una buena internada por la derecha que Boujellab remató contra Miranda, autor de una correcta acción defensiva y del primer remate de su equipo, aunque sin grandes dificultades para el meta norirlandés Hazard.

A partir del primero de los tres remates que largó Luiz Henrique, dos altos y uno que se encontró con Hazard, el choque recobró la vida. No llegó a ser el clásico toma y daca porque el Helsinki no llegó a inquietar a Claudio Bravo, pero sí hubo más movimiento gracias a un paso adelante de los verdiblancos, que por fin decidieron dominar el duelo y evidenciar su superioridad. Y así llegaron tres ocasiones claras: un cabezazo desviado de William José tras un buen centro de Luiz Henrique, el doble paradón del meta local ante Rodri y el brasileño y un extravagante remate de William Carvalho que también se chocó con el guardameta y el travesaño. En este caso, a la cuarta fue la vencida. Un mareo de Luiz Henrique al lateral derivó en un córner que a su vez se saldó con un claro pisotón de Boujellab a Carvalho. Roi Reinshreiber no lo vio, pero Fuxman sí y William José, esta vez, no dio opciones al muro norirlandés.

La ventaja justo antes del descanso debió de atontar al Betis, o al menos anular sus ganas de sentenciar el viaje cuanto antes, porque su reentrada en el campo fue digna de un buen suspenso. El Helsinki, que no es un equipo de cojos e intenta jugar al máximo de sus posibilidades, se le echó encima y no marcó porque Aitor se interpuso entre la cabeza de Hoskonen y la red y porque Abubakari dejó pasar una asistencia de gol de Brown.

Entonces ocurrió lo que les suele ocurrir a los equipos que perdonan a un rival más potente. Fue entrar Canales y aparecer al fin el Betis en la mitad de campo de los finlandeses. Y en el primer saque de esquina del cántabro, pequeño barullo en el área que resolvió Willian José con el don de la oportunidad. La doble renta podría haberse reducido muy pronto, a los tres minutos, pero de nuevo intervino el árbitro del VAR para destapar que Abubakari había marcado en fuera de juego. Se libraron los verdiblancos, que rozaron el castigo por una inexplicable indolencia defensiva.

Ya no pasó mucho más después del 0-2. El Betis controló y se dejó controlar siempre en un contexto de tranquilidad y los únicos remates ya fueron para los de Pellegrini. Uno de Willian José, que falló la más clara tras un genial toque de Canales que lo dejó solo ante Hazard, y otro de Guido Rodríguez contra su propia portería que atajó su compañero Claudio Bravo. El Helsinki lo intentó hasta el último segundo, pero no hubo manera.

HJK HELSINKI: Hazard; Hoskonen (Peltola, m. 88), Tenho, Raitala; Lingman (Hetemaj, m. 88); Browne, Boujellab (Murilo, m. 74), Vaananen, Soiri (Terho, m. 74); Hostikka y Abubakari (Olusanya, m. 74).

REAL BETIS: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Víctor Ruiz (Luiz Felipe, m. 46), Miranda; Paul Akouokou, William Carvalho (Guido Rodríguez, m. 75); Luiz Henrique (Guardado, m. 75), Joaquín, Juanmi (Rodri, m. 6); y Willian José.

Goles: 0-1, m. 48+: Willian José, de penalti. 0-2, m. 64: Willian José.

Árbitro: Roi Reinshreiber (Israel). Amonestó al local Boujellab (m. 47+) y a los visitantes Víctor Ruiz (m. 25), Pezzella (m. 48) y Luiz Felipe (m. 48).

Incidencias: primera jornada en el Grupo C de la Liga Europa. Estadio Bolt Arena de Helsinki, de césped artificial. Lleno absoluto, cerca de 11.000 espectadores, entre ellos casi un centenar de béticos.