Una alcaldesa del PSOE denuncia el "maltrato" del Ministerio de Fomento con el tren en su pueblo

La alcaldesa de Marchena (Sevilla), María del Mar Romero (PSOE), ha convocado a sus vecinos a una concentración de protesta contra el “maltrato” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al transporte ferroviario en el pueblo, tanto en trenes como en la estación.

En un comunicado en sus redes sociales, la edil, que gobierna con mayoría absoluta en este municipio de unos 19.000 habitantes, pide a sus vecinos que el próximo 8 de octubre a las 18.00 horas participen en una “protesta pacífica y masiva”, al asegurar que no está dispuesta “a más maltrato” en estos servicios, por lo que se va a “reaccionar”.

Entre otras cuestiones, la alcaldesa cree que hay que reclamar “una estación abierta, con aseos abiertos, con atención al viajero personalizada”, y pide también “un servicio de trenes que funcione”, todo ello en torno a una estación “que tiene una historia de 156 años”, y “hoy está abandonada”.

“Os necesito, yo sola no puedo , las quejas y escritos no sirven por el momento”, añade, y pide que el servicio ferroviario sea eficaz por los “estudiantes", enfermos que se desplazan a hospitales y familiares, “y trabajadores que dependen del tren, que no merecen estos retrasos y estas condiciones”.

Por ello, pide unidad de acción en esta protesta, advirtiendo de que no consentirá “dar pasos atrás”, y apela a ello sin quedarse “quietos o vociferando en redes para nada”.