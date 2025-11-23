Avanza la última fase de la restauración de la Macarena, descartándose hongos en la imagen

La última fase de la restauración de la Esperanza Macarena, que está llevando a cabo el restaurador conservador Pedro Manzano, avanza con normalidad con el desarrollo de nuevos trabajos y análisis que, entre otras cuestiones, han descartado la existencia de presencia fúngica en la imagen.

Así se recoge en el informe que esta misma semana ha presentado Manzano a la comisión de seguimiento para la restauración de la imagen y a la Junta de Gobierno, según ha informado la Hermandad de la Macarena en un comunicado.

En el documento, Manzano ha informado de la finalización de la fase de estucado en las manos y busto, así como la recolocación del perno para la corona -que se encontraba en perfectas condiciones de conservación y uso- en el eje central del rostro, tal y como se acordó en la anterior reunión de la comisión.

Asimismo, ha informado de los resultados negativos de los análisis biológicos sobre presencia fúngica; de la extracción de muestras para la identificación de la especie de la madera y para la prueba del carbono 14; y de los resultados del análisis químico de la policromía, identificándose los barnices aplicados en la última intervención del profesor Francisco Arquillo.

Finalmente, el restaurador ha comunicado que ha aplicado una capa de barniz para poder iniciar la reintegración cromática final.

Por otra parte, ha expuesto los resultados de la toma de medidas de temperatura de color así como de la iluminación a la que habitualmente está expuesta en su Basílica, parámetros que se han recreado en la sala donde trabaja para que la reintegración cromática final no quede distorsionada.

Tras el informe, la comisión participó en una prueba de iluminación con la imagen ataviada en su camarín y en el presbiterio bajo de la Basílica.

Esta prueba, prevista en el desarrollo normal de la última fase de la restauración, sirvió para puntualizar algunas cuestiones que plantearon los miembros de la comisión, obteniendo el consenso de los mismos y de la Junta de Gobierno.

En definitiva, la última fase del proceso de restauración se desarrolla con normalidad sin que el restaurador pueda precisar aún una fecha de finalización ni de reposición al culto.