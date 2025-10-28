Entra en funcionamiento en Sevilla la vía que une Palmas Altas con la Avenida de las Razas

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la puesta en funcionamiento este martes de la vía que conecta Palmas Altas con la Avenida de las Razas. Se trata de un nuevo tramo de 1,2 kilómetros, que ha contado con inversión de unos 19 millones de euros.

Según ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales, se trata del acceso norte al nuevo barrio de Isla Natura, asimismo se suma al viario que conecta la zona sur con la Avenida de Jerez en Bellavista.

Esta nueva carretera fue presentada el pasado jueves por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien destacó que se trata de "unos tramos muy necesarios teniendo en cuenta que esta zona contará con casi 7000 vecinos".

El nuevo viaducto cuenta con 1.200 metros de longitud y 2 carriles para tráfico rodado en cada sentido, además de acerados y demás infraestructuras propias del viario. Conectará Isla Natura con la avenida de la Raza y completará de esta forma el trío de accesos previstos para el nuevo barrio.

Isla Natura, en Palmas Altas, es un barrio que comprende más de 67 hectáreas y está situado junto a los Bermejales en el margen izquierdo del río Guadaira, parte del futuro anillo verde de la ciudad. Con un total de 2.870 viviendas entre las de protección oficial y renta libre, la población estimada que alojará el nuevo barrio de Palmas Altas es de 6.888 personas.