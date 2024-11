Ronda Urbana Norte: otro incumplimiento de José Luis Sanz

José Luis Sanz llegó a la Alcaldía de Sevilla aupado por el «efecto Moreno» con la vitola de gestor eficiente tras 14 años en el Ayuntamiento de Tomares. El municipio aljarafeño cuenta con unos 20.000 habitantes y la renta per cápita más alta de Andalucía tras Benahavís. En la capital andaluza se está echando en falta «la pólvora del rey» y/o mayor capacidad para hacer frente a un listado de promesas que iban desde la creación de un libro de estilo para el mobiliario urbano del centro a la mejora de todos los barrios. El regidor prometió acabar «con la mugre» pero, es posible que en parte por algunas obras abiertas, no se recuerdan tantas ratas por las barriadas en años. Sanz sacó in extremis sus primeros Presupuestos tras la estratagema de perder una cuestión de confianza. Diversos colectivos van perdiendo la fe en el alcalde. «No estamos en disposición de permitirnos el soterramiento de la Ronda Urbana Norte», señaló el regidor sobre la que era otra de sus promesas y que rondaría los 400 millones. Sanz apuesta ahora por rescatar el proyecto de la SE-35 que «quedó paralizado en 2015 y nadie lo ha retomado hasta ahora». «Ya estamos abordando los trabajos de análisis, diagnóstico y actualización para la SE-35», apuntó sobre «una infraestructura fundamental que descongestionará el tráfico de la Ronda Urbana Norte». Por su parte, la Asociación Iniciativa Ciudadana Ronda Urbana Norte mostró su «gran desilusión» ante las últimas declaraciones del alcalde acerca del demandado soterramiento del tramo de la carretera correspondiente a Pino Montano.

Ignacio Angulo, portavoz del colectivo, lamentó, en declaraciones a Ep, este último «giro» de Sanz, recordando que «en periodo electoral» prometió «al menos dos» veces directamente a la asociación que acometería el soterramiento. El colectivo recordó que el regidor «públicamente lo hizo (la promesa) en más ocasiones» y ya como alcalde «prometía lo mismo», para mitigar el ruido, contaminación y siniestralidad.

La asociación criticó los «bandazos» del PP municipal en los últimos meses, ya que en la sesión de octubre de la Comisión de Control y Fiscalización, el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, expuso que el demandado soterramiento de la Ronda Urbana Norte era entonces «una de las opciones» que estudiaba el Consistorio. Ignacio Angulo reconoció que «siendo únicamente competencia del Ayuntamiento, iba a ser casi inviable que pudiera costear esta obra» en solitario, pero el colectivo tenía la «esperanza» de que Sanz cumpliera su promesa. El PSOE criticó el «gran engaño de Sanz» con la Ronda Urbana Norte y consideró que «su palabra no vale nada». El alcalde alega «el Ayuntamiento no está en disposición de reclamarle a la Junta con la inversión que está haciendo en la red de metro de Sevilla» y defiende que «la SE-35 quitaría un tráfico muy importante en esa Ronda Urbana Norte».