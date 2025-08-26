Sevilla será epicentro europeo del talento turístico con la Conferencia Internacional de PacTS4ALL en octubre

TIS-Tourism Innovation Summit y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han firmado un acuerdo de colaboración para acoger, en el marco de TIS2025, la Conferencia Internacional de PacTS4ALL, "la gran cita europea sobre competencias turísticas" que se celebrará del 22 al 24 de octubre en FIBES (Sevilla).

Según una nota de prensa conjunta, el encuentro reunirá "a más de 8.000 profesionales y 400 expertos internacionales, consolidando a Sevilla como centro de innovación, formación y talento turístico".

Dentro del consorcio europeo del proyecto PacTS4ALL, han detallado que ITH "desempeña un papel clave al garantizar que los resultados de los proyectos apoyados no se queden en un nivel conceptual, sino que se traduzcan en soluciones prácticas y escalables para el sector turístico".

PacTS4ALL, iniciativa vinculada a la Comisión Europea, "impulsa la mejora de competencias a través de alianzas regionales y el intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de preparar al sector frente a los desafíos de digitalización, sostenibilidad y responsabilidad social", han afirmado.

El director general de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz, ha destacado que "este acuerdo entre ITH y TIS representa un paso clave para el sector turístico europeo, al poner en valor las mejores prácticas y casos de éxito españoles como referentes que impulsen su adopción en toda Europa". Según ha subrayado Carrillo de Albornoz, la cita en Sevilla permitirá reforzar "el upskilling y reskilling del sector, ofreciendo un espacio único para el intercambio de conocimiento y el fomento de alianzas que aumenten la competitividad y la movilidad de talento".

Por su parte, la directora de TIS, Silvia Avilés, ha remarcado que "contar con ITH y con la red PacTS4ALL es fundamental para situar la formación y el desarrollo del talento en el centro de la agenda de TIS2025". La directiva ha avanzado que el objetivo es convertir Sevilla en "el epicentro europeo donde se compartan soluciones reales, escalables y sostenibles que permitan a destinos y empresas anticiparse a los desafíos del futuro y liderar un turismo más inteligente, digital y responsable".

Durante tres días, la Conferencia Internacional de PacTS4ALL ofrecerá una "visión integrada de las iniciativas comunitarias, casos de éxito españoles y aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión turística", además de un espacio de networking para "impulsar la cooperación público-privada en el marco del Pact for Skills for Tourism".