Teresa Rodríguez: "Vetar a Irene Montero desde la cobardía frente a la extrema derecha es una derrota para todas"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado su opinión sobre la no inclusión de Irene Montero en las lista del Sumar para las elecciones generales del próximo 23 de julio, a través de un hilo de Twitter. "No es precisamente de mi cuerda, pero como feminista me parece que vetar desde la cobardía frente a la extrema derecha es una derrota para todas y una victoria para el neomachismo al que cedemos posiciones de avance", ha señalado.

Además, Rodríguez ha recordado un artículo suyo publicada en el diario El País hace tiempo, para ahondar en su posicionamiento: "Hace unos meses, sin elecciones de por medio, escribí este artículo en el que expresaba la sensación de que las hostias que se llevaba Irene iban para todas nosotras, para todas las feministas, que las estábamos recibiendo en su cara".

La portavoz de Adelante Andalucía, partido anticapitalista que no se ha incluido en el proyecto Sumar y ha acordado presentarse a los próximos comicios solo por Cádiz, concluye con duras acusaciones: "Hoy la apartan por estar 'quemada' y yo no puedo evitar acordarme de las brujas, esto se ha parecido mucho a una caza de brujas donde al final la antorcha encendida se la han puesto l@s suy@s. Pero ojo, esto no nos sale gratis a todas las demás, por eso está traición me interpela".