Vox volverá a presentar la ley de Doñana si lo piden los agricultores por ser "engañados"

Vox ha anunciado este martes que volverá a presentar la proposición de ley sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana si así se lo piden los afectados, una vez que han comprobado que la modificación del decreto de simplificación administrativa supondrá que han sido "engañados" y no van a cobrar "ni una sola ayuda". "Aquí hay dos posibilidades: o el PP ha sido engañado por el PSOE o el PP ha engañado a los agricultores de la Corona Norte de Doñana", ha señalado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha asegurado que el decreto de simplificación administrativa que va a modificar hoy el Consejo de Gobierno es "una tomadura de pelo".

El decreto incluirá una modificación acordada la pasada semana por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras el desencuentro entre ambas administraciones por un artículo del decreto aprobado el 6 de febrero que, según la oposición, permitía declarar como cultivables suelos forestales en la Corona Norte de Doñana. El texto excluirá de esta posibilidad a las superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigor del texto, y a las que estén en montes públicos, en montes catalogados de utilidad pública o en cualquier clase de dominio público, han informado ambos ejecutivos.

Según ha denunciado el portavoz de Vox, esta modificación y las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera ponen de manifiesto que los problemas de estos agricultores "lejos de arreglarse, van a aumentar", puesto, a juicio de esta formación, los afectados "no van a cobrar finalmente ninguna ayuda". "Que alguien me diga cómo se van a solucionar los problemas de los agricultores con este acuerdo y con esta modificación del decreto de simplificación", ha subrayado Gavira, quien ha lamentado que los perjudicados "serán los de siempre", que no van a tener soluciones "salvo" que se apruebe la proposición de ley que fue retirada.

Ha advertido de que este acuerdo supone una "tomadura de pelo" a los agricultores y ha anunciado que si éstos les piden que retomen la proposición de ley -de PP y Vox- que se registró en el Parlamento pero que se retiró a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la Junta, su partido la va a volver a presentar en la Cámara autonómica.

"Vox esperará a recabar la opinión de los agricultores y no vamos a cambiar el discurso. Tenemos una proposición de ley en el inventario para que, si así lo quieren, la presentaremos", ha advertido Gavira, quien ha insistido en que lo que están haciendo el PP y el PSOE es "tomarle el pelo" a los agricultores, y hoy se pondrá "negro sobre blanco". Según el dirigente de Vox, el "espíritu de Doñana se ha quedado en que (Juanma) Moreno diga sí al PSOE", una situación que a va a "dejar a cero" a los agricultores afectados que puedan cobrar ayudas.