Experto en perros decide: esta es la mejor raza del mundo y la más fácil de entrenar

Tener un perro no es solo una cuestión de amor a primera vista, sino un compromiso que dura muchos años. Antes de abrir las puertas de casa a un nuevo compañero conviene reflexionar sobre las necesidades de cada raza y la propia rutina diaria.

Un perro muy activo no se adapta a un apartamento pequeño, y uno extremadamente juguetón puede aburrirse en un entorno demasiado tranquilo. Del mismo modo, la personalidad del dueño es determinante.

El veredicto de Will Atherton

Will Atherton, reconocido especialista en comportamiento canino, se ha hecho popular en redes sociales compartiendo consejos prácticos sobre adiestramiento. Según su experiencia, existen razas más fáciles de manejar que otras, especialmente para familias con poca experiencia o personas que buscan un perro sociable y equilibrado.

Y aunque reconoce virtudes en varias, no tiene dudas cuando debe elegir una. Para él, hay una raza que es la que mejor encarna la combinación de inteligencia, facilidad de adiestramiento y carácter familiar.

Por qué el labrador sobresale

Criados durante generaciones para trabajar junto al ser humano, los labradores son animales inteligentes, estables y muy apegados a sus dueños.

Su deseo de complacer, unido a la gran motivación que sienten por la comida y el juego, los convierte en perros especialmente receptivos al aprendizaje.

Will Atherton los describe como compañeros tranquilos, cariñosos y leales, con una sociabilidad natural que los hace llevarse bien tanto con personas como con otros perros. Todo ello explica que sean una de las razas preferidas no solo como mascota, sino también en labores de asistencia, rescate y terapia.

Lo que no se cuenta

Como cualquier raza, también presentan retos. Su entusiasmo por la comida puede derivar en sobrepeso si no se controla la dieta y no se les brinda suficiente actividad física.

Además, al ser perros con gran energía mental y física, necesitan estimulación diaria para evitar el aburrimiento o las conductas destructivas. Sin embargo, con ejercicio, una alimentación equilibrada y educación positiva, estos inconvenientes se transforman en oportunidades para fortalecer el vínculo con ellos.

El compañero familiar ideal

La elección de un perro siempre debe estar guiada por la reflexión y la coherencia con el estilo de vida de cada persona o familia.

Pero si se busca una raza versátil, sociable, obediente y fácil de adiestrar, el labrador es el candidato perfecto.

Para Will Atherton, y para muchos expertos en comportamiento animal, este perro es sencillamente el mejor compañero que se puede tener.