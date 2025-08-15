Gabi Fernández y el Real Zaragoza: "La hoja de ruta está muy clara: vendrá un central sí o sí y un pivote”

El Real Zaragoza debuta el domingo en San Sebastián frente a la Real Sociedad B. Los de Gabi Fernández viajarán a la localidad vasca rodeados de seguidores. Más de 600 seguidores agotaron las entradas que puso a la venta el club y otros tantos irán por su cuenta.

Una defensa poco sólida será el principal inconveniente para el técnico madrileño, que se debe a esta situación: no podrá contar con Kosa y Tachi, mientras que Radovanovic ha estado casi toda la semana sin entrenar por un esguince, aunque estará relativamente apto para el partido. También, Keidi Bare será baja por lesión para este inicio de temporada, mientras que Valery no saldrá de Zaragoza tras ser el último en incorporarse.

"La realidad es que estoy tranquilo, motivado y con ganas de empezar"

En ‘Hoy Aragón’, Gabi ha explicado cómo valora la situación del conjunto ‘blanquillo’. “La realidad es que estoy tranquilo, motivado y con ganas de empezar. Se huele la competición y el equipo está muy bien. En la zona de centrales, aunque hemos hecho tres fichajes, hemos tenido que reinventarnos, pero estoy tranquilo en ese sentido. Radovanovic llega con muchas ganas de demostrar que su fichaje ha sido acertado por el Real Zaragoza. Adrián es uno de los dos porteros que hemos elegido para estar aquí; es un gran portero y por eso está en el Real Zaragoza. Con Valery, la valoración es no llevarlo mañana”.

Enfrente un rival considerable, la Real B. Sobre el encuentro contra este club recién ascendido y que luchará por mantenerse en la categoría, el entrenador del primer equipo maño ha dicho: “Partido peligroso: es un filial y viene de hacerlo muy bien, con jugadores con mucho potencial; muchos de ellos están con el primer equipo. Vamos con la ilusión de ganar: cuanto mejor sea el campo, mejor para nosotros”. “Me gustaría ver un Real Zaragoza muy parecido al que vimos en la primera parte contra la SD Huesca. Poco a poco iremos viendo al equipo mejor; esto no se construye en un mes o mes y medio”.

"Me gustaría tener mañana al equipo, pero vamos por el mismo camino"

Para concluir, el entrenador del Real Zaragoza ha abordado el mercado de fichajes: “Me gustaría tener mañana al equipo, pero vamos por el mismo camino. De los 100 o 150 jugadores que hemos llamado, no quieren venir por el tema económico. Las dos primeras jornadas tenía claro que iba a ser así, pero estoy tranquilo: cuando acabe el mercado, el equipo será competitivo y con jugadores de nivel. El plan es el mismo: si Poussin sale, tendrá que venir otro portero. La hoja de ruta está muy clara: vendrá un central sí o sí y un pivote”, ha dicho

El partido del domingo 17 podrá verse a partir de las 17 horas en el Reale Arena de San Sebastián y se podrá seguir en abierto en Aragón TV, con cientos de aficionados en sus gradas.