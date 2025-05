Comunicado en bloque del clero aragonés: "La noticia anunciada a los cuatro vientos"

“Va a continuar los trabajos que con tanta dedicación ha realizado el papa Francisco”, ha expresado recientemente Don José Antonio Satué Huerto, el obispo de Teruel y Albarracín, contundente mensaje que manda desde Brasil, donde se encuentra visitando diferentes comunidades eclesiásticas.

“Les invito a unirnos a unirnos a toda la Iglesia para dar gracias a Dios por el nuevo sucesor de Pedro, acogerlo con espíritu de fe, por lo que el papa es y representa en la Iglesia y en el mundo, a rezar por él, por su persona y su ministerio, y también acoger ese llamado que el papa nos ha hecho a ser constructores de paz”, ha concluido el religioso natural de Huesca capital.

“Es una persona muy sencilla, normal, cercana", explica Pablo Tirado

El también teólogo, que ha hecho estas reflexiones desde el canal de ‘Youtube’ @diocesisteruel, no ha sido el único eclesiástico aragonés que ha querido trasladar su contento tras la rápida elección del Cónclave en Roma, pues según destacan en Aragón TV las reacciones de la Iglesia en la comunidad aragonesa han sido muchas aunque con un mismo denominador en común: por el momento no se ha alzado ninguna voz discordante ante tan histórico nombramiento.

Pablo Tirado, director del Colegio Agustinos Recoletos de Zaragoza., que conoce muy bien a Robert Francis Prevost al haber coincidido durante varios años en Roma, ensalza su personalidad. “Es una persona muy sencilla, normal, cercana", describe, y añade que es “un motivo de alegría” que el nuevo papa pertenezca a su orden.

Es un papa "relativamente joven, porque no llega a los 70 años", dice el arzobispo de Zaragoza

Por su lado, el arzobispo de Zaragoza también ha expresado estar "muy contento" por la elección del Cónclave, y destaca un aspecto que no ha pasado desapercibido para nadie. Sentencia que es un papa "relativamente joven, porque no llega a los 70 años", por lo que se podría esperar un papado "fecundo”. Sin ir más lejos, el papa Francisco ya tenía 76 años en 2013, el año de su nombramiento.

Muchas otras han sido las reacciones a la noticia del año en la Iglesia Católica, como la de Ángel Pérez, obispo de Barbastro-Monzón, quien puesto el foco en los cardenales por haber “estado a la altura" del momento histórico, pero lo cierto es que todas van en la misma línea de los comentarios citados.

Noticia acogida por el clero aragonés con “inmenso gozo”

La satisfacción por la elección del nuevo papa estadounidense queda perfectamente reflejada en un comunicado de los obispos aragoneses. "Dios, pastor eterno, que gobierna a su Iglesia con providencia constante, nos concede ahora un nuevo pastor según su corazón, el papa León XIV" y "con inmenso gozo hemos acogido la noticia anunciada a los cuatro vientos en la plaza de San Pedro en Roma: ¡Habemus Papam!", es lo más relevante que dicen sobre un nombramiento que, al parecer, continuará el aperturismo iniciado por Jorge Mario Bergoglio.