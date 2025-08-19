Tras un fin de semana marcado por un calor excesivo, la predicción meteorológica para el 19 de agosto anuncia un giro radical en el tiempo para Aragón. La jornada estará dominada por la llegada de inestabilidad, que se manifestará en forma de tormentas y un notable descenso térmico que pondrá fin a la ola de calor que ha afectado a gran parte del territorio.

El día comenzará con cielos poco nubosos, pero la situación cambiará drásticamente a partir de la segunda mitad de la jornada. Se espera un aumento de la nubosidad, con intervalos nubosos más abundantes, que cubrirán progresivamente el cielo aragonés. Esta masa de aire más fresca y húmeda actuará como el detonante de los fenómenos más destacados del día.

Tormentas con lluvias en lugares de montaña

El plato fuerte de la jornada serán los chubascos y tormentas que se esperan en zonas montañosas y del este de la región. La predicción es muy clara al respecto: el Pirineo y el este de Teruel se verán afectados por precipitaciones intensas a partir de la tarde. Lo más significativo de estos fenómenos es su intensidad; se prevé que las tormentas sean localmente fuertes o muy fuertes, con la posibilidad de que se extiendan a otras zonas de la comunidad. Esto podría implicar aguaceros considerables en un corto período de tiempo, acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, lo que podría generar algunas incidencias.

En paralelo a la inestabilidad, el alivio más esperado llegará con las temperaturas. Tras días de valores extremadamente altos, el 19 de agosto traerá un descenso generalizado en los termómetros. Este cambio será localmente notable en el caso de las máximas, que podrían caer varios grados en comparación con los días precedentes, ofreciendo un merecido respiro a la población. De 25 grados en Huesca, 17 en Teruel y 23 en Zaragoza.

La dirección del viento ayudará a el alivio térmico

En relación al viento no se esperan grandes rachas. Se mantendrá flojo y variable, aunque con un claro predominio de las componentes norte y oeste en la mayor parte de la región. Esta dirección del viento contribuirá a la llegada de una masa de aire más fresca. Habrá excepción por la mañana en el sistema Ibérico de Teruel, donde los vientos soplarán con componente sur, antes de que el cambio se consolide por completo.

En resumen, el 19 de agosto de 2025 será un día de transición fundamental en Aragón. Marca el final de un periodo de calor extremo y el inicio de una fase de mayor inestabilidad. Se recomienda estar atento a las alertas meteorológicas, especialmente en las zonas de montaña, ante la llegada de tormentas fuertes o muy fuertes que podrían impactar en la tranquilidad de la tarde.