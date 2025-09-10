Desactivan la fase de emergencia Nivel 1 de Protección Civil en Aragón tras conocer el nuevo pronóstico 24 horas de la AEMET

Después de una jornada marcada por las tormentas y las lluvias, Aragón se prepara para un miércoles 10 de septiembre más tranquilo. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para mañana no se esperan fenómenos significativos. Este cambio de tendencia nos devuelve a un tiempo más sereno, con cielos menos cubiertos y un ambiente más agradable.

En la predicción de la AEMET, se señala que en el Pirineo el cielo estará nuboso, y no descartan precipitaciones débiles en la divisoria. En el resto de la comunidad, la jornada comenzará poco nubosa, aunque los cielos irán aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Esto confirma que lo peor del temporal ya ha pasado y que Aragón regresa a la normalidad meteorológica.

Temperaturas en ligero ascenso y vientos moderados

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica un descenso en las mínimas y un ascenso en las máximas en el Sistema Ibérico. En el resto de las provincias aragonesas, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Este ligero ascenso será bienvenido después del notable descenso del día anterior. Las máximas más importantes se situarán alrededor de los 29°C en Zaragoza, mientras que en Huesca y Teruel las máximas alcanzarán los 26°C y 25°C, respectivamente. Por otro lado, las mínimas más importantes serán de 13°C en Huesca, 14°C en Zaragoza y 9°C en Teruel.

El viento será el verdadero protagonista de la jornada. Los meteorólogos de la entidad mencionada esperan unos ráfagas de aire moderado de componente noroeste que afectará principalmente a los municipios ubicados en la depresión

Vuelve la normalidad meteorológica a la comunidad autónoma

En resumen, el 10 de septiembre será un día de transición en Aragón, en el que la comunidad dejará atrás las tormentas y las lluvias intensas. La AEMET pronostica un tiempo más estable, con cielos más despejados, un ligero ascenso de las temperaturas y vientos moderados en el Valle del Ebro. Esta vuelta a la normalidad permitirá a los habitantes de la comunidad disfrutar de una jornada más agradable, dejando atrás las precipitaciones y los fuertes vientos.

Para el resto de esta segunda semana de septiembre se espera que las condiciones se mantengan estables, consolidando el regreso a la normalidad meteorológica. Vivimos ya el inicio de una transición hacia el otoño, con días más cortos y temperaturas más frescas, pero con un cielo más despejado y una atmósfera más tranquila.