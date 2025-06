Georgina Rodríguez, Geri Halliwell de 'Spice Girls' y este pasado en común

¿Qué tienen en común estas dos famosas 'celebrities'? La exmiembro de ‘Spice Girls’ y la mujer de Cristiano Ronaldo tienen en común la infancia y adolescencia. Ambas han pasado estas importantes etapas en la vida de cualquier persona, popular o anónima, cerca de un enclave natural en el que muchos querríamos vivir: los Pirineos oscenses.

Empecemos por la más internacional e histórica, Geri. La intérprete más explosiva del célebre grupo musical británico nació en el Watford, Inglaterra, pero su progenitora, Ana María Hidalgo, es española y, concretamente, de Huesca capital. Razón más que suficiente para que la que la cantante pasara, de niña, todos sus veranos en la ciudad oscense y, también, Estadilla.

Sobre Estadilla, pueblo de la familia de Geru Halliweel

Ubicado a en el extremo oriental de la comarca del Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca, este encantador pueblo de montaña en el que no viven más de 822 habitantes según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), es también otro lugar inolvidable para la artista británica. Y es que, desde bien pequeña, disfrutaba al máximo de los veranos entre Huesca y este tranquilo de pueblo de montaña en el que residía una buena parte de su familia española.

Un idílico pasado entre la imponente naturaleza de los Pirineos por el que seguro que mantiene, de alguna forma, una estrecha vinculación con España y nuestra cultura. Vivencias en nuestro país que no se quedan solo en la comunidad aragonesa, pues antes de ser la ‘Spice Girl’ que todos conocemos, uno de sus primeros pinitos fue trabajar como bailarina en un club de Mallorca.

Georgina vivió en Jaca hasta los 17 años

Georgina Rodríguez, sin embargo, está todavía más unida a la provincia de Huesca. Y es que la 'influencer' hispano-argentina, nacida en este segundo país el 27 de enero de 1994 -tiene 31 años- en Buenos Aires vivió toda su niñez y parte de su adolescencia en Jaca, Huesca. En este turístico pueblo medieval, donde se encuentra esplendorosa la primera catedral románica de nuestro país, vivió con su padre argentino, Jorge Rodríguez, y su madre española, Ana María Hernández.

Evidentemente, también estudió en este municipio aragonés de 14139 habitantes. Fue alumna del colegio Santa Ana y aprendió danza clásica en la Academia Susana Ara, participando también en el Joven Ballet del Pirineo. Ya en su etapa como adolescente trabajó como camarera en el Hotel Lleida, en el municipio también oscense de Graus.

Un entorno de ensueño en el Pirineo que, al parecer, la empresaria no aprecia del todo. Algo que ha hecho público en una reciente entrevista por la que Rodríguez ha recibido muchas críticas. Dijo que en Jaca porque no quería vivir porque “es un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer”.