Miércoles diferente: la AEMET predice las consecuencias de la ausencia de humedad en Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología predice un miércoles 3 de septiembre tranquilo y agradable, pues no registran la presencia de fenómenos meteorológicos significativos. De principio a fin, la ausencia de eventos extremos marcará el pulso de la jornada. Así pues, la estabilidad atmosférica será la protagonista indiscutible.

La predicción para la jornada se focaliza en un cielo en su mayoría despejado, tanto en la franja de la mañana como en la de la tarde. El sol brillará con intensidad desde el amanecer, bañando la región en luz que creará un ambiente cálido, aunque no en exceso.

Excepción en este tramo del día

Es, por tanto, un día ideal para quienes puedan disfrutar del sol y el cielo azul sin interrupciones. Según la AEMET, solo a últimas horas del día sucederá una leve excepción: la aparición de nubes altas en la zona del noroeste de la comunidad aragonesa.

En cualquier caso, esta nubosidad tardía no implicará cambios drásticos en las condiciones atmosféricas de la noche del miércoles 3 de septiembre que también será calmada.

Altas temperaturas pero sin humedad

En lo que respecta a las temperaturas, la tendencia será claramente ascendente a lo largo de toda la jornada. Las mínimas registradas durante la madrugada y las primeras horas del día han sido suaves; de 15 grados en Huesca, 11 en Teruel y 16 en Zaragoza, creando un ambiente fresco y agradable.

Conforme el sol gene en altura, los termómetros irán escalando posiciones, alcanzando su punto álgido en las horas más centrales de la jornada. Las máximas serán de 30 grados en Huesca, 32 en Teruel y 34 en Zaragoza. La calidez del mediodía será, por tanto notable, si bien no llegará a ser opresiva gracias a la ausencia de humedad.

Vientos, como siempre importantes en el panorama atmosférico

El viento también desempeñará un papel en la configuración del clima del día. Al amanecer y durante las primeras horas de la mañana, el viento ha soplado de forma floja y con dirección variable, casi imperceptible. Esta brisa ha mantenido la atmósfera en un estado de quietud, ideal para un inicio de jornada relajado. Sin embargo, a partir del mediodía, los meteorólogos de la AEMET predicen un cambio sutil pero perceptible. El viento tenderá a adquirir una componente sur, soplando de forma constante y, en ocasiones, con una intensidad moderada.

La positivo de lo anterior es que la suave brisa sureña actuará como alivio refrescante contra el aumento de las temperaturas, creando una dinámica de aire que hará mucho más llevadero el calor de la tarde. En resumen, una jornada de transición, de calma y de un clima perfectamente predecible y agradable.