Misterio resuelto: ¿maño significa hermano o grande como Alejandro Magno?

Todavía existen muchas teorías sobre el origen de las palabras maño y maña. Una de ellas es, por ejemplo, que provienen de hermano, aunque esta hipótesis a día de hoy está bastante desechada por los expertos. Otra, por su lado, propone un origen morisco, pero tampoco está muy validada actualmente.

Así pues, los mayoría de los lingüistas coinciden en que la suposición más correcta es la que pone su origen en su derivación del término en latín ‘magnum’ (grande). En ‘Hispanismo’ explican como la palabra, de origen indoeuropeo, apareció a partir de un dialecto latino en la zona pirenaica central, que se expandió y popularizó posteriormente con las conquistas del Reino de Aragón.

Alejandro III de Macedonia fue uno de los maños más célebres de la Historia

Entre los escasos personajes de la Historia que tuvieron el honor de ser calificados como Magnos estaba Alejandro III de Macedonia, hijo del rey Filipo II de Macedonia, célebre por su audacia y valentía que con tan solo 20 años y tras heredar el imperio de su padre Filipo II de Macedonia, sofocó un levantamiento y volvió a someter toda Grecia. Después, inició la gran conquista de Asia Menor, derrotando así al Imperio Persa.

Por otro lado, un completo informe etimológico e histórico argumenta como 'maño' fue usado posteriormente por los moriscos que conquistaron la comunidad aragonesa como calificativo afectivo entre ellos, “como compañeros de cautividad, hermanos de infortunio, miembros de un pueblo sometido” que se consideraban.

Más adelante, cuando el mestizaje entre musulmanes y cristianos se produjo en Aragón y toda la península, volvió a cambiar el significado de ‘maño’ y ‘maña’. Y es que el popular sustantivo comenzó a usarse para designar ‘al hombre del pueblo’, en general, sin discriminar según origen, pero preservando el carácter afectivo de hermandad que consiguió durante la etapa anterior.

Así piensa otra corriente amplia de expertos

Aunque las acepciones citadas -a partir de ‘magnum’- son las más validadas por historiadores y etimólogos, lo cierto es que las muchas hipótesis sobre el origen de ‘maño’ son casi indefinidas y poco probadas. En la actualidad sigue habiendo muchos expertos que no avalan ninguna de las mencionadas aquí: ni aceptan su derivación del vocablo "hermano" por la dificultad de explicar la aparición de la ñ, ni tampoco les parece muy creíble que provenga de ‘magnus’, por no existir un claro paralelismo semántico.

Lo que sí es una aplastante realidad es que ‘maño’ y maña’ se usa con orgullo entre los aragoneses, pues incluso nos llaman así el resto de españoles. Aunque también es verdad que siempre tendrán ‘el corazón partido’ entre este término tan aragonés y la palabra Aragón. Este texto literario es buena prueba de ello:

“De todas maneras, a mi pueden llamarme, maño, baturro cabezudico o lo que les dé la gana, que no me voy a enfadar, pero yo solo me diré a mí mismo que soy aragonés. Del viejo Reino de Aragón, claro”.