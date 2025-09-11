Margarita Robles (PSOE) y Jorge Azcón (PP), juntos por la paz mundial: un movimiento que “va más allá de lo protocolario”, dice la de defensa

“Aragón y las Fuerzas Armadas son inseparables”. Con esta sentencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sellado este martes la presentación del Hub de Defensa en Zaragoza, un proyecto que sitúa a la comunidad en el mapa estratégico del Ejército y de la industria nacional. El acto, cargado de simbolismo, se ha celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, en un contexto geopolítico en el que el rearme de Europa es una necesidad urgente.

En su discurso, Robles ha subrayado que “no se puede entender Aragón sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas sin Aragón”, resaltando el papel de la región como un “núcleo esencial” para la industria de la seguridad y la defensa. En este sentido, la ministra ha reflexionado que "en este hub de defensa estamos no solamente protegiendo nuestra paz, no solamente estamos fomentando un mayor desarrollo industrial y tecnológico, no solamente la importancia que tiene Aragón. Estamos abriendo una página de futuro".

Innovación y empleo en el corazón de la comunidad

Robles ha puesto como ejemplo de este futuro el Aeropuerto de Teruel, que visitó recientemente. Con el anuncio de 42 millones de euros de inversión y la creación de hasta 350 puestos de trabajo en el Centro Integral de Entrenamiento (CIEMA), la ministra ha confesado que quedó "francamente impresionada" e incluso "se emocionó" al ver el poderío de la industria de defensa y de la propia Aragón. Esta iniciativa destaca la colaboración con universidades y centros de formación para impulsar el empleo cualificado en el territorio.

La ministra ha insistido en que en España "tenemos las mejores Fuerzas Armadas de Europa y también una potencia industrial esencial", y que Aragón es el lugar idóneo para proyectar esta fuerza. Para cerrar el acto, Robles ha agradecido de manera especial el gesto del presidente Azcón, quien le ha hecho entrega de una placa conmemorativa que reconoce “a Aragón y su ciudadanía por su estrecho vínculo y apoyo a las Fuerzas Armadas y por su apuesta decidida por el desarrollo tecnológico, la industrialización y la defensa de la paz”. Un gesto que, según ha recalcado, “va más allá de lo protocolario” y refleja el papel "diferencial" de la comunidad.

Condena “sin paliativos” la agresión de Putin en Ucrania

Robles ha aprovechado el encuentro en Zaragoza para recordar la reciente vulneración del espacio aéreo polaco por drones rusos, condenando “sin paliativos” la agresión de Putin en Ucrania. “Apoyar a Ucrania es defender no solo su integridad territorial, sino también una sociedad libre y justa”, ha advertido, insistiendo en la importancia de ‘ser uno’ dentro de la OTAN.

Finalmente, la socialista también ha recalcado la relevancia de la cooperación entre empresas, instituciones y universidades, insistiendo además en que la la paz "no tienen color político". En este sentido, la titular de defensa ha agradecido la implicación de las empresas que ya integran del Hub de la Defensa y ha asegurado que la región aragonesa será impulsora de la innovación y la cohesión territorial dentro de España y Europa.