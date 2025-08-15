Recta final ola de calor: la AEMET plantea serios escenarios según zonas geográficas de Aragón

Los residentes de la comunidad aragonesa sufrirán a un fin de semana de reseñables contrastes, con una intensa ola de calor que mantendrá a el mercurio en niveles significativamente elevados, sobre todo en el valle del Ebro, mientras que durante las tardes predominarán los chubascos y las tormentas en las zonas montañosas. La previsión de la AEMET para los días 15, 16 y 17 de agosto dibuja un panorama de cielos duales: un sol sofocante en las llanuras y una inestabilidad latente en las cumbres.

Viernes, 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto marcará la pauta para el resto del fin de semana. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a un cielo con pocas nubes o despejado en buena parte de la región, indicio claro de que la masa de aire cálido se asienta con fuerza. Sin embargo, no todo será calma: la nubosidad de evolución diurna hará acto de presencia en la zona pirenaica oscense y la Ibérico.

Así, quienes vivan en municipios enclavados en dichas áreas aragonesas probablemente sufrirán algún chubasco disperso junto a tormentas en el Pirineo durante la tarde, un alivio casi imperceptible y muy localizado para una comunidad autónoma que se cuece bajo el sol.

Conforme a las temperaturas, las mínimas vivirán un ligero ascenso en el este, mientras que las máximas seguirán al alza, rozando valores significativamente elevados. Las zonas más afectadas serán el valle del Ebro, el Bajo Aragón y el sur de Huesca, donde el calor será el principal actor meteorológico. El viento será flojo y variable.

Sábado, 16 de agosto

La jornada del sábado 16 no dará tregua alguna. El día comenzará con un cielo parecido al del viernes, despejado o con mínimas nubes, pero la tarde volverá a perturbarse a las zonas elevadas. La nubosidad de evolución diurna se concentrará otra vez en el Pirineo y la Cordillera Ibérica. Eso sí, solo se traducirá en algún chubasco puntual y tormenta ocasional en el sur del sistema Ibérico.

Las mínimas subirán de nuevo ligeramente en la Ibérico, mientras que las máximas se mantendrán o subirán, consolidando la ola de calor. En Zaragoza se sobrepasarán los 40 grados. Por su lado, el viento será flojo y variable durante las primeras y últimas horas del primer día del fin de semana, pero tendiendo a norte y noroeste en las horas centrales y con intervalos de moderado por el Ebro.

Domingo, 17 de agosto

El domingo cerrará el fin de semana con un patrón atmosférico muy similar al del sábado, según los meteorólogos de la AEMET. El sol y las elevadas presiones seguirán dominando el panorama, con cielos en general poco nubosos. La excepción será la nubosidad de evolución diurna por la tarde en la Ibérica, que podría volver a dejar alguna precipitación dispersa y tormenta.

Temperaturas sin cambios, lo que significa que el calor volverá a estar entre los 38 y 40 grados de máxima en las tres provincias. El viento seguirá el mismo patrón que el sábado, siendo flojo y variable en los extremos del día y virando a norte y noroeste, con intervalos moderados en la depresión del Ebro.