Aparición de "miles" de peces muertos en la playa asturiana de Santa María del Mar, en Castrillón

Preocupación en las aguas asturianas. Este jueves, la Coordinadora Ecologista de Asturias denunció la aparición de "miles" de peces muertos en la playa de Santa María del Mar, en Castrillón.

La Coordinadora ha trasladado esta denuncia tanto al Gobierno de Asturias como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que investiguen el origen de los peces. Los ecologistas sospechan que estos peces "podrían provenir de un descarte de un barco, ante la falta de evidencia de otro tipo de vertido, por la falta de olor o manchas en el mar", debido a la ausencia de olores o manchas en el mar que sugieran otro tipo de vertido.

Los ecologistas han señalado que desde el 1 de enero de 2019 está prohibido verter descartes de pesca al mar. Así, han asegurado que "no es la primera vez que ocurren estos graves incidentes en Asturias. No se desembarca todo el pescado capturado, con la complicidad del Principado, que no actúa para combatir estas prácticas ilegales y insostenibles".

Asimismo, indican que, además del impacto negativo de estos vertidos de materia orgánica durante la temporada alta de baños para los usuarios "que se han alarmado por los miles de peces muertos, desconociendo su origen, si procedía o no de un vertido", también se causa un perjuicio a la imagen de la playa donde aparecieron estos peces.