Horario de los supermercados este 15 de agosto en Asturias: Mercadona, Carrefour, Aldi, Lidl, Hipercor y Día

Llega el 15 de agosto como uno de los días más destacados del calendario, tanto en España como en la región asturiana. Se trata de un festivo nacional no recuperable (las comunidades autónomas no pueden cambiarlo), el cual, además, en el caso de este año, cae en jueves, lo que permitirá a muchos unirlo con el fin de semana y disfrutar así del tan esperado puente de agosto. Por lo tanto, ante esta situación, puede surgir la pregunta de cuáles supermercados estarán abiertos en Asturias y en qué horarios, ya que se puede esperar que algunas cadenas se tomen este día festivo de "descanso" también. Veamos con más detalle.

Mercadona, puente de verano

La cadena que preside Juan Roig normalmente abre sus establecimientos desde las 9:00 h hasta las 21:30 h, salvo los domingos y días festivos, que puede abrir en localidades de gran afluencia con horarios reducidos.

Es cierto que, durante esta jornada festiva, Mercadona abrirá algunas de sus tiendas en España, pero en el caso concreto de Asturias, la cadena de supermercados valenciana, tal y como aparece en su web, no abrirá ninguno de sus establecimientos este jueves 15 de agosto, de manera que sus clientes no podrán realizar compras aquí.

Carrefour, total normalidad

Si nos centramos en Carrefour, vemos que el horario de apertura que ofrece la cadena gala variará dependiendo de si se trata de un hipermercado o un supermercado. Por un lado, tanto los establecimientos de Carrefour Market, Express como BIO seguirán sus horarios habituales, es decir, cerrando a las 21:00-23:00 h o permaneciendo abiertos las 24 horas, según el tipo de tienda que sean. Cabe decir que, generalmente, estos establecimientos no acostumbran a alterar su horario de apertura, ni siquiera en días festivos.

Así, siguiendo este patrón y tal y como figura en la propia web de la cadena, en el caso concreto de Asturias vemos que todas sus tiendas permanecerán abiertas con normalidad, de manera que los clientes podrán seguir acudiendo como de costumbre a adquirir productos.

Hipercor y Supercor, horarios especiales

En cuanto a las cadenas de las que es propietario El Corte Inglés, Asturias cuenta con algunos locales Hipercor y otros Supercor. Los dos Hipercor que tiene (uno en Oviedo y otro en Avilés) tendrán abiertas sus puertas el 15 de agosto, aunque con horario especial, este es de 11:00 a 21:00 horas. Abiertos también estarán los Supercor que hay en Oviedo, Gijón, Avilés y Luanco, en su horario habitual, tal y como figura en la web de la cadena, es decir, de 9:00 a 21:30 h.

Día, con variaciones

En cambio, en el caso de los supermercados Día sí presentan variaciones para esta fecha. Las tiendas comenzarán a atender a sus clientes a partir de las 9:00h, cerrando sus puertas a las 21 h como tarde.

Únicamente se abrirá durante todo el día en Cangas del Narcea, aunque sólo el local ubicado en C/ La Veguetina S/N(10:00 - 21:00 h). El resto de establecimientos que tendrán sus puertas abiertas este 15 de agosto lo harán en horarios reducidos, es el caso de Tapia de Casariego, C/ Maleguas S/N (10:00 -14:00 h); Cudillero, Carretera General S/N (9:00 - 15:00 h); Soto del Barco, Av. Los Quebrantos 5 (9:00 - 15:00 h); Ribadesella, C/ Dario de Regollos 7-9, con ambos locales abiertos (9:00 - 15:00 h); y Val de San Vicente, C/ Remigio Noriega 21 (09:00 - 15:00 h).

Lidl, sin cambios

En el caso de la cadena de supermercados Lidl, de acuerdo con lo que refleja su página web, mantendrá todas sus tiendas abiertas en la región asturiana y el horario de apertura seguirá con normalidad, sin presentar cambios.

Aldi, opera de manera especial

Los establecimientos Aldi presentarán modificaciones para esta fecha, tal y como se puede hallar en su web. Así, los tres supermercados que tiene la cadena en la región permanecerán abiertos, en horario especial: de 10:00 a 15:00 h.