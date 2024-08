Muere una anciana arrollada por un camión de la basura en Gijón

Trágico suceso de nuevo en Gijón. Una mujer perdió la vida anoche en esta localidad asturiana al ser atropellada por un camión de recogida de basura de Cogersa. Los hechos ocurrieron mientras el vehículo transitaba por la calle Río del Oro, realizando las labores propias de recogida de residuos, en el barrio de El Llano, concretamente en su intersección con la calle Aurelio del Llano, justo al lado del centro comercial Los Fresnos.

Tal y como confirmaron fuentes de Cogersa este jueves, uno de sus vehículos estuvo involucrado en un "siniestro" que afectó a una persona, aclarando que se trataba de un camión destinado a la recogida separada. La víctima identificada por las iniciales A. S. G., tenía 86 años. Sus familiares aseguran que la víctima cruzó por el paso de peatones y señalan que "se quedó debajo del camión".

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado que el incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el paso de cebra que conecta dichas dos calles. Este tramo, que separa ambos viales (peatonal uno de estos), es angosto. A pocos metros hay varios contenedores de basura. Después de lo ocurrido, los agentes bloquearon el tráfico a la altura del paso peatonal previo para permitir el trabajo de los profesionales, puesto que la zona en seguida comenzó a llenarse de transeúntes.

La mujer vivía en un primer piso ubicado a pocos metros del mencionado paso de peatones. La noche del accidente, la familia consideraba que probablemente la mujer estaba cruzando en dirección a su hogar, donde vivía con su esposo, quien era mayor que ella y dependía de su ayuda. "Él la necesitaba para todo", señaló la sobrina de la fallecida.

Igualmente, añadió que "no sabemos si el camión no la vio o qué pudo haber ocurrido", destacando, además, que la familia se encuentra "muy afectada" y que la mujer "cruzaba por el paso de peatones" en el momento del atropello, descartando así que hubiera cometido alguna imprudencia. La familia destacó también que la fallecida no tenía problemas de salud, de hecho, tal y como indicaba la propia sobrina, "estaba como una rosa. Hacía gimnasia, natación, bailaba...".

Patrullas de la Policía Local, junto con los Bomberos de Gijón y equipos sanitarios, se desplazaron al lugar de los hechos. Los agentes han bloqueado el acceso a la calle Río de Oro y se encuentra investigando las causas del accidente. Por su parte, desde la empresa Cogersa expresaron ayer sus "condolencias y pesar" por el fatal incidente.