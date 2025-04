Una veintena de personalidades de nivel internacional analizarán en Asturias el retroceso de las libertades en el mundo

¿Está en peligro la democracia y las libertades en el mundo? A esta compleja cuestión intentarán dar respuesta una veintena de personalidades de relevancia mundial vinculadas al mundo de la política, la economía y la seguridad, que analizarán estas cuestiones en Asturias dentro del VI Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo, que impulsa el empresario guatemalteco de origen asturiano Dionisio Gutiérrez. Es la primera vez que este encuentro se celebra en Europa.

El evento será en el Teatro Campoamor el 22 de mayo. El objetivo es impulsar el diálogo sobre el declive global de la democracia y las amenazas al estado liberal, como el autoritarismo, la polarización, el populismo, la desinformación, la corrupción, la guerra arancelaria...

Se espera la participación de una veintena de "líderes" internacionales: expertos en política, seguridad, economía: expresidentes de países iberoamericanos, también de antiguos miembros del primer gobierno de Trump, algún académico, directivos del FBI, etc.

El 21 de mayo, los participantes tienen previsto participar en un homenaje a Mario Vargas Llosa en Madrid, y el 23, al día siguiente del evento del Campoamor, llevar a cabo un izado de la bandera de Guatemala en Colombres, en el Archivo de Indianos.

No tiene sentido trabajar duro para desarrollar una empresa en una región que se derrumba

Dionisio Gutierrez nació en Guatemala, capital, en 1959, pero pasó los primeros 10 años de mi vida en Xela, una ciudad al occidente del país. En 1969, sus padres decidieron volver a la capital. "No me gustó, pero con el paso del tiempo me acostumbré. A los 15 años perdí a mi padre en un accidente aéreo que nunca se aclaró, y a los 17 empecé a trabajar. Aprendí del trabajo y de la vida en tiempos de crisis que nunca pasaban. A los 19, a media carrera en la universidad y después de sufrir en lo personal las consecuencias y los golpes del conflicto armado, decidí participar en la vida cívica de Centroamérica. Me di cuenta de que no tenía sentido trabajar duro para desarrollar una empresa en una región que se derrumba. Las cosas no han cambiado mucho", concreta.

Desde un comité de estudiantes y un frente cívico denunciaron y protestaron "contra la dictadura militar y contra la guerrilla marxista. Para las elecciones de 1982, con 23 años, organicé un esfuerzo al que llamamos “Electorama” para auditar el resultado. Aquello fue un fraude electoral grotesco y lo denuncié públicamente", explica el guatemalteco con origen asturiano.

Llevo 4 décadas de estar en el ojo del huracán de todas las crisis en todos los gobiernos de la región. No ha pasado uno que no me haya perseguido o atacado por mi activismo. Soy y seré siempre un irreverente defensor de la libertad, la democracia, la justicia y el Estado de Derecho, los fundamentos de la República.

Dionisio Gutiérrez presidió durante siete años la Cámara de la Libre Empresa, en 1990, con 31 años, inició el programa de televisión Libre Encuentro. "Después de 20 años de televisión, de denuncia, protesta y propuesta, dejé mi posición en la empresa en la que trabajé 34 años y cerré Libre Encuentro. Cansado y perseguido me fui del país. Me había quedado solo en la batalla cívica. Centroamérica estaba al borde del precipicio. El socialismo del Siglo XXI estaba a punto de tomar la región. La amenaza continúa", explica.

En Fundación Libertad y Desarrollo, "con un equipo extraordinario de profesionales, promovemos y desarrollamos varias iniciativas para América Latina. Trabajamos con decisión y compromiso en varios esfuerzos que buscan alcanzar acuerdos mínimos para aliviar las crisis y para aprovechar las extraordinarias oportunidades que tienen nuestros países", concreta Gutiérrez.