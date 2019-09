Diana Martín: «En el running la gente viene a superarse y a disfrutar»

Diana Martín, tras ser profesional del atletismo al más alto nivel, combina sus entrenamientos con su vocación como entrenadora con un grupo de corredores amateurs, «Desafío Running», y apunta la importancia de quienes eligen correr como un deporte que les ayuda a rompa romper con la rutina.

-Como atleta tiene en su currículum los Juegos de Río y Londres y una medalla de bronce en los Europeos de Atletismo de Zúrich, entre otros, ¿cómo descubre su vocación por enseñar a los demás?

-Quería haber estudiado INEF tras acabar el colegio, hice las pruebas y no entré. Al final, el deporte y la vida me llevaron a cursar otros estudios universitarios. Fue tras los Juegos Olímpicos de Río cuando mi marido, que llevaba un grupo de 10-15 personas y amigos, me animó a que le acompañara a los entrenamientos. Entonces, me di cuenta de que sabía más de lo que pensaba, que podía ayudar a esa gente, que me encantaba ver cómo ellos se entrenaban, luchaban y disfrutaban al mismo tiempo.

-Además de lo que sabía como atleta, ¿se formó como entrenadora?

-Sí, claro, por supuesto. Me preparé y me saqué las certificaciones apropiadas.

-¿Cómo es preparar a amateurs?

-La gente se va animando y se apunta a una actividad que le gusta.

-Ahora está de moda el «running». ¿Por qué es necesario ponerse en buenas manos para evitar lesiones?

-Correr es el deporte más sencillo porque es muy fácil: te calzas las zapatillas y listo. Pero, creo que el hecho de que te asesore un profesional resulta importante porque hay que saber cuáles son las pautas que se deben seguir para la adaptación a la carrera; que te guíen en el entrenamiento disminuye la posibilidad de lesiones. Esta figura ayuda en la orientación de ritmos, de sensaciones.

-El ser atleta, ¿cómo influye?

-Conoces bien lo que uno está sintiendo, lo que experimenta en cada momento, entiende el sufrimiento... Al final, se crea una empatía con los corredores que luego ellos mismos agradecen. Se nota en lo satisfechos que se quedan tras los entrenamientos. En los avances que poco a poco van logrando.

-La exigencia y la disciplina del atletismo, ¿se vive de la misma manera en aquellos que eligen el «running»?

-Al principio, pensaba que había gente que corría con un objetivo y que se sacrificaba por ello y que había otra que lo hacía por deporte, salud y pasárselo bien. Con el tiempo me di cuenta de que todas las personas tienen en su interior un pequeño atleta que quiere sufrir, dar lo mejor de sí mismos y que, al final, todo eso conlleva mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Ese sufrimiento lleva a la capacidad de superarse, sin llegar a algo agónico, también te hace mejorar físicamente y mentalmente. Un poco de sufrimiento es necesario. Todos los atletas pasan por ello.

-¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene de su época como profesional?

-La verdad es que para mí el momento culminante fue conseguir la medalla de bronce en los campeonatos de Europa en 2011, un sueño hecho realidad. Luego, también, la ceremonia inaugural de los Juegos de Río de Janeiro resultó un momento mágico: salí tras Rafa Nadal, otro deseo que vi cumplido desde que viera los JJ OO de Barcelona 92, en los que pensé que yo quería estar allí.

-Ahora, ha bajado el ritmo. ¿Cuáles son sus nuevos objetivos ?

-Como atleta lo tenía muy claro: después de los JJ OO de Río quería ser madre, quería conseguir un trabajo y entrenar hasta lo que me dieran de sí el cuerpo, la mente y las piernas. Siempre con mis prioridades claras: mi familia y mi trabajo. Ahora mismo me planteo correr una maratón, una media o una carrera de asfalto, pero no me pongo marcas ni límites ni por arriba ni por abajo, no sé a dónde voy a llegar. Pero puede ser que no vuelva alcanzar nada, o corra una maratón y sorprendentemente haga una buena marca a nivel nacional.

-¿Qué diferencia hay entre «running» y atletismo?

-El atletismo es otra cosa diferente. En el «running» la gente viene a superarse y a disfrutar. Sudan, se esfuerzan mucho, lo pasan mal, pero luego llegan las recompensas. También es un momento de desconexión total con la rutina.